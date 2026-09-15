Γεωργιάδης: Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά, όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε μακριά
Γεωργιάδης: Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά, όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε μακριά
«Η κρατική ευθύνη συνίσταται στο ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους» - «Δεν δέχομαι τα περί συγκάλυψης, και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν»
Τους λόγους που τον έκαναν να πάει στο Γ΄ Νεκροταφείο τη Δευτέρα και να ζητήσει «συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο» εξήγησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας «στο συγκεκριμένο γεγονός υπάρχει κρατική ευθύνη υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους».
«Θέλουμε να τους εντοπίζουμε αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Ο ΙΣΑ πήγε τρεις φορές αλλά δεν κατάφερε να τους πιάσει. Δεν δέχομαι τα περί συγκάλυψης, και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν» πρόσθεσε μιλώντας την Τρίτη στο MEGA για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Το ότι η γιατρός από ό,τι κατάλαβα, όταν έβλεπε από την κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε την κουρτίνα και έλεγε "εγώ δεν έχω τίποτα κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα", αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν πάει δηλαδή η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε; Όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «ο έλεγχος των γιατρών του ΙΣΑ δεν έχει μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα, δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές. Ο σοβαρότερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έχει απορροφήσει το παλαιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας».
Στο πλαίσιο αυτό άφησε αιχμές για την ένταξη του ΣΕΥΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019 όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός Υγείας, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».
Όσον αφορά τη συμμετοχή της Ιωάννας Γάκα σε συνέδριο εξήγησε ότι «διοργανώθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΦ Τούμπα και η επιστημονική επιτροπή επέλεξε τους καλεσμένους. Η επιστημονική επιτροπή θα έπρεπε να δει τη συμμετοχή της. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό ότι η εταιρία που πουλάει το μηχάνημα λέει ότι στην Ελλάδα το χειρίζεται η συγκεκριμένη κυρία».
Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε, επίσης, ότι η Ιωάννα Γάκα «έγραφε γυναικολόγος και έλεγε περί κβαντικής ιατρικής. Αν ακούτε κβαντική ιατρική, που την επικαλείται και η Μαρία Καρυστιανού, είναι απάτη, δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Επειδή μου λένε για τα νανογιλέκα, δεν θυμάμαι να διαμαρτυρόταν ο Πολάκης και οι φίλοι μου οι ΣΥΡΙΖΑιοι όταν η Κονιόρδου έλεγε ότι θεραπεύει την αύρα».
Κατά τον ίδιο, τέλος, «ο κ. Θεοδωρόπουλος δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα, έδινε εναλλακτικές διατροφές και βιταμίνες. Από αυτά που μου έχουν πει, έκαναν διαφορετικά πράγματα με τη Γάκα. Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά, όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε μακριά. Το ότι βρέθηκε ένας απατεώνας δεν θα καταστρέψει όλη την εναλλακτική ιατρική».
«Θέλουμε να τους εντοπίζουμε αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Ο ΙΣΑ πήγε τρεις φορές αλλά δεν κατάφερε να τους πιάσει. Δεν δέχομαι τα περί συγκάλυψης, και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν» πρόσθεσε μιλώντας την Τρίτη στο MEGA για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Το ότι η γιατρός από ό,τι κατάλαβα, όταν έβλεπε από την κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε την κουρτίνα και έλεγε "εγώ δεν έχω τίποτα κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα", αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν πάει δηλαδή η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε; Όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «ο έλεγχος των γιατρών του ΙΣΑ δεν έχει μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα, δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές. Ο σοβαρότερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έχει απορροφήσει το παλαιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας».
Στο πλαίσιο αυτό άφησε αιχμές για την ένταξη του ΣΕΥΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019 όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός Υγείας, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».
Όσον αφορά τη συμμετοχή της Ιωάννας Γάκα σε συνέδριο εξήγησε ότι «διοργανώθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΦ Τούμπα και η επιστημονική επιτροπή επέλεξε τους καλεσμένους. Η επιστημονική επιτροπή θα έπρεπε να δει τη συμμετοχή της. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό ότι η εταιρία που πουλάει το μηχάνημα λέει ότι στην Ελλάδα το χειρίζεται η συγκεκριμένη κυρία».
Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε, επίσης, ότι η Ιωάννα Γάκα «έγραφε γυναικολόγος και έλεγε περί κβαντικής ιατρικής. Αν ακούτε κβαντική ιατρική, που την επικαλείται και η Μαρία Καρυστιανού, είναι απάτη, δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Επειδή μου λένε για τα νανογιλέκα, δεν θυμάμαι να διαμαρτυρόταν ο Πολάκης και οι φίλοι μου οι ΣΥΡΙΖΑιοι όταν η Κονιόρδου έλεγε ότι θεραπεύει την αύρα».
Κατά τον ίδιο, τέλος, «ο κ. Θεοδωρόπουλος δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα, έδινε εναλλακτικές διατροφές και βιταμίνες. Από αυτά που μου έχουν πει, έκαναν διαφορετικά πράγματα με τη Γάκα. Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά, όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε μακριά. Το ότι βρέθηκε ένας απατεώνας δεν θα καταστρέψει όλη την εναλλακτική ιατρική».
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