Το συγκινητικό «αντίο» του Ρώσου DJ που έγινε viral με τραγούδια του Μαζωνάκη, τα μηνύματα με τον τραγουδιστή, η «Νικοτίνη» και η αξιολόγηση για Grammy

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη M.HUSTLER (@mhustler)

Ποιος είναι ο M. Hustler

Ο Έλληνας τραγουδιστής ήταν ευγνώμων που η μουσική τους είχε φτάσει σε πολλές χώρες, ενώ ο M. Hustler τον ευχαριστούσε για την εμπιστοσύνη που του έδειξε από τη πρώτη στιγμή.«Αγαπημένε μου φίλε,γράφω αυτά τα λόγια στα ελληνικά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπούσες αυτή τη γλώσσα.Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες συναντηθήκαμε για πρώτη φορά από κοντά, μετά από σχεδόν τρία χρόνια επικοινωνίας. Μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα και τώρα μου είναι απίστευτα δύσκολο να πιστέψω ότι δεν είσαι πια εδώ.Κάποτε ήμουν εγώ αυτός που σου έστειλε πρώτος μήνυμα και σου ζήτησε την άδεια να κυκλοφορήσω τη δική μου εκδοχή του "Nikotini". Πίστεψες σε μένα και μου έδωσες την ευκαιρία να το κάνω. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν πάρα πολλά στη ζωή μου.Σε αυτή την ανάρτηση θέλω να μοιραστώ ένα κομμάτι από τη δική μας ιστορία — στιγμές από την επικοινωνία μας, τις συζητήσεις μας και βίντεο από τις εμφανίσεις μου, όπου παίζω τα τραγούδια μας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Πάντα σου έστελνα αυτά τα βίντεο και χαιρόμασταν μαζί βλέποντας την αγάπη του κόσμου για τη μουσική μας.Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας στην Αθήνα. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή. Εκεί σου είπα ότι το "Savvato" μας συμμετέχει στη διαδικασία των GRAMMY. Με ευχαριστούσες που η μουσική μας είχε φτάσει σε τόσες χώρες, κι εγώ σε ευχαριστούσα γιατί κάποτε απλά πίστεψες σε μένα.Είχαμε τόσα πολλά σχέδια. Μου έλεγες πάντα: "Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί!"Δεν προλάβαμε…Όμως μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο — τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου.Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα.Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα.Καλό ταξίδι, Βασιλιά μου.Ο δικός σου, Μιχάιλο.@georgemazonakis…».Ο 34χρονος Agabekov Mikhail Arturovich, γνωστός ως «M. Hustler» είναι ένας μουσικός παραγωγός και remixer από τη Ρωσία. Ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία «Hooligan Groove» και ο επίσημος DJ της Mari Kraimbrery.Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήταν μόλις τριών ετών άρχισε να χορεύει και στα 18 του χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτόν. Το 2009, εγγράφηκε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Πολιτισμού και Τεχνών της Μόσχας, με ειδίκευση στη χορογραφία σκηνικού χορού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμμετείχε σε πολυάριθμους διαγωνισμούς, εμφανιζόμενος στη Βουλγαρία και την Ιταλία.Το μεγάλο πάθος του για τη μουσική τον οδήγησε τελικά στο να γίνει DJ. Μετά από δύο χρόνια εμφανίσεων, άρχισε να παράγει τα δικά του κομμάτια. Το 2013, κυκλοφόρησε το πρώτο του single «In Love Again», το οποίο αναγνωρίστηκε σε ένα πάρτι του Ministry of Sound. Αυτό το κομμάτι αποτέλεσε και τη βάση για το πρώτο του επίσημο μουσικό βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 2015. Το single του «My Super Hero» από το 2014 έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο.Η μουσική του M.Hustler κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των μεγάλων ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών καναλιών. Μεταξύ των πιο γνωστών επιτυχιών του περιλαμβάνονται: «Fly Away», «No Way», «Show Me».Το κομμάτι του «Let's Go» έγινε viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές από όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται με τη Velvet Music, κυκλοφορώντας δημοφιλή singles όπως τα «La La La», «No Way» και «Love Me Tonight». Η μουσική του υποστηρίζεται από διεθνείς DJ, μεταξύ των οποίων οι David Guetta, Don Diablo, Dannic και Kryder. Το 2023, ξεκίνησε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «Pre-Party» στο «New Radio».Μεταξύ των τελευταίων hit που κυκλοφόρησε συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Νικοτίνη», το «Σάββατο», το «Gucci Φόρεμα». Οι δικές του διασκευές σε συνδυασμό με την ξεχωριστή φωνή του Έλληνα τραγουδιστή δεν απογοήτευσαν και πολύ γρήγορα έγιναν trending στο TikTok συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.Ο ίδιος έχει δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στα social media στιγμές από παραστάσεις του σε γεμάτα στάδια ή σκηνές. Στα ηχεία παίζουν τα remix τραγούδια του Μαζωνάκη και το κοινό «τρελαίνεται».