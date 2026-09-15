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Το συγκινητικό «αντίο» του Ρώσου DJ που έγινε viral με τραγούδια του Μαζωνάκη, τα μηνύματα με τον τραγουδιστή, η «Νικοτίνη» και η αξιολόγηση για Grammy
Το συγκινητικό «αντίο» του Ρώσου DJ που έγινε viral με τραγούδια του Μαζωνάκη, τα μηνύματα με τον τραγουδιστή, η «Νικοτίνη» και η αξιολόγηση για Grammy
Ο M. Hustler μάγεψε το κοινό στο εξωτερικό με το «Σάββατο» και το «Gucci Φόρεμα», τα οποία συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές στα social media - Είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν κοινή εμφάνιση αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια
Με τον δικό του προσωπικό και ταυτόχρονα συγκινητικό τρόπο ο Ρώσος DJ M. Hustler αποχαιρέτησε τον φίλο του Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (9/9) σε ηλικία 54 ετών, στα ελληνικά.
Όπως αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είχε μία πολύ καλή σχέση με τον διάσημο τραγουδιστή και επικοινωνούσαν συχνά μέσω μηνυμάτων. Τον γνώρισε πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν του έστειλε πρώτη φορά μήνυμα στο WhatsApp για να πάρει την έγκρισή του προκειμένου να δημοσιοποιήσει το remix που είχε δημιουργήσει με το τραγούδι «Νικοτίνη». Μάλιστα, του κοινοποίησε τον σύνδεσμο ώστε να μπορέσει να το ακούσει ο ίδιος. Ο Μαζωνάκης έδωσε το πράσινο φως, το κομμάτι κυκλοφόρησε και έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία.
Όπως του παραδέχτηκε ο ίδιος ο Μαζωνάκης, αποτελούσε όνειρο ζωής να γίνουν γνωστά τα τραγούδια του στο εξωτερικό. Ο Ρώσος DJ του έστελνε συχνά την πορεία του τραγουδιού στα charts (top 50 η top 100) των πλατφόρμων μουσικής με τον τραγουδιστή να του απαντά πως τον κάνει πολύ χαρούμενο. Μάλιστα, ο τραγουδιστής του έδινε και στυλιστικές συμβουλές για το τι πρέπει να φοράει και να κάνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το βίντεο κλιπ.
Το «Νικοτίνη» προκάλεσε χαμό στα social media του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, ένα βίντεο που ο M. Hustler κοινοποίησε στο ΤikTok συγκέντρωσε περίπου τέσσερις εκατομμύρια προβολές.
Ακόμη, ο DJ αποκάλυψε πως είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν μία κοινή εμφάνιση με τον Μαζωνάκη, ωστόσο η μοίρα είχε άλλα σχέδια. «Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί», του έλεγε ο τραγουδιστής.
Όπως υπογραμμίζει ο M. Hustler «μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο — τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου».
Κλείνει την ανάρτησή του γράφοντας: «Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα. Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα».
Όπως αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είχε μία πολύ καλή σχέση με τον διάσημο τραγουδιστή και επικοινωνούσαν συχνά μέσω μηνυμάτων. Τον γνώρισε πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν του έστειλε πρώτη φορά μήνυμα στο WhatsApp για να πάρει την έγκρισή του προκειμένου να δημοσιοποιήσει το remix που είχε δημιουργήσει με το τραγούδι «Νικοτίνη». Μάλιστα, του κοινοποίησε τον σύνδεσμο ώστε να μπορέσει να το ακούσει ο ίδιος. Ο Μαζωνάκης έδωσε το πράσινο φως, το κομμάτι κυκλοφόρησε και έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία.
Όπως του παραδέχτηκε ο ίδιος ο Μαζωνάκης, αποτελούσε όνειρο ζωής να γίνουν γνωστά τα τραγούδια του στο εξωτερικό. Ο Ρώσος DJ του έστελνε συχνά την πορεία του τραγουδιού στα charts (top 50 η top 100) των πλατφόρμων μουσικής με τον τραγουδιστή να του απαντά πως τον κάνει πολύ χαρούμενο. Μάλιστα, ο τραγουδιστής του έδινε και στυλιστικές συμβουλές για το τι πρέπει να φοράει και να κάνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το βίντεο κλιπ.
Το «Νικοτίνη» προκάλεσε χαμό στα social media του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, ένα βίντεο που ο M. Hustler κοινοποίησε στο ΤikTok συγκέντρωσε περίπου τέσσερις εκατομμύρια προβολές.
@mhustler
Very cool song♬ Nikotini (Extended Mix) - M.Hustler & GIORGOS MAZONAKIS & Foivos
Ακόμη, ο DJ αποκάλυψε πως είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν μία κοινή εμφάνιση με τον Μαζωνάκη, ωστόσο η μοίρα είχε άλλα σχέδια. «Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί», του έλεγε ο τραγουδιστής.
Όπως υπογραμμίζει ο M. Hustler «μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο — τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου».
Κλείνει την ανάρτησή του γράφοντας: «Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα. Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα».
Η πιθανή υποψηφιότητα για Grammy με το «Σάββατο»Ο M. Hustler τονίζει πως δεν θα ξεχάσει ποτέ όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά στην Αθήνα. «Ήταν σαν να γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά. Εκείνη τη φορά αποκάλυψε στον Μαζωνάκη για το remix του τραγουδιού «Σάββατο», το οποίο είναι υπό αξιολόγηση για να κερδίσει μία υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy.
Ο Έλληνας τραγουδιστής ήταν ευγνώμων που η μουσική τους είχε φτάσει σε πολλές χώρες, ενώ ο M. Hustler τον ευχαριστούσε για την εμπιστοσύνη που του έδειξε από τη πρώτη στιγμή.
Αναλυτικά το «αντίο» στο Instagram:
«Αγαπημένε μου φίλε,
γράφω αυτά τα λόγια στα ελληνικά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπούσες αυτή τη γλώσσα.
Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες συναντηθήκαμε για πρώτη φορά από κοντά, μετά από σχεδόν τρία χρόνια επικοινωνίας. Μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα και τώρα μου είναι απίστευτα δύσκολο να πιστέψω ότι δεν είσαι πια εδώ.
Κάποτε ήμουν εγώ αυτός που σου έστειλε πρώτος μήνυμα και σου ζήτησε την άδεια να κυκλοφορήσω τη δική μου εκδοχή του "Nikotini". Πίστεψες σε μένα και μου έδωσες την ευκαιρία να το κάνω. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν πάρα πολλά στη ζωή μου.
Σε αυτή την ανάρτηση θέλω να μοιραστώ ένα κομμάτι από τη δική μας ιστορία — στιγμές από την επικοινωνία μας, τις συζητήσεις μας και βίντεο από τις εμφανίσεις μου, όπου παίζω τα τραγούδια μας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Πάντα σου έστελνα αυτά τα βίντεο και χαιρόμασταν μαζί βλέποντας την αγάπη του κόσμου για τη μουσική μας.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας στην Αθήνα. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή. Εκεί σου είπα ότι το "Savvato" μας συμμετέχει στη διαδικασία των GRAMMY. Με ευχαριστούσες που η μουσική μας είχε φτάσει σε τόσες χώρες, κι εγώ σε ευχαριστούσα γιατί κάποτε απλά πίστεψες σε μένα.
Είχαμε τόσα πολλά σχέδια. Μου έλεγες πάντα: "Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί!"
Δεν προλάβαμε…
Όμως μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο — τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου.
Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα.
Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα.
Καλό ταξίδι, Βασιλιά μου.
Ο δικός σου, Μιχάιλο.
@georgemazonakis…».
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Ποιος είναι ο M. HustlerΟ 34χρονος Agabekov Mikhail Arturovich, γνωστός ως «M. Hustler» είναι ένας μουσικός παραγωγός και remixer από τη Ρωσία. Ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία «Hooligan Groove» και ο επίσημος DJ της Mari Kraimbrery.
Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήταν μόλις τριών ετών άρχισε να χορεύει και στα 18 του χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτόν. Το 2009, εγγράφηκε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Πολιτισμού και Τεχνών της Μόσχας, με ειδίκευση στη χορογραφία σκηνικού χορού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμμετείχε σε πολυάριθμους διαγωνισμούς, εμφανιζόμενος στη Βουλγαρία και την Ιταλία.
Το μεγάλο πάθος του για τη μουσική τον οδήγησε τελικά στο να γίνει DJ. Μετά από δύο χρόνια εμφανίσεων, άρχισε να παράγει τα δικά του κομμάτια. Το 2013, κυκλοφόρησε το πρώτο του single «In Love Again», το οποίο αναγνωρίστηκε σε ένα πάρτι του Ministry of Sound. Αυτό το κομμάτι αποτέλεσε και τη βάση για το πρώτο του επίσημο μουσικό βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 2015. Το single του «My Super Hero» από το 2014 έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο.
Η μουσική του M.Hustler κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των μεγάλων ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών καναλιών. Μεταξύ των πιο γνωστών επιτυχιών του περιλαμβάνονται: «Fly Away», «No Way», «Show Me».
Το κομμάτι του «Let's Go» έγινε viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές από όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται με τη Velvet Music, κυκλοφορώντας δημοφιλή singles όπως τα «La La La», «No Way» και «Love Me Tonight». Η μουσική του υποστηρίζεται από διεθνείς DJ, μεταξύ των οποίων οι David Guetta, Don Diablo, Dannic και Kryder. Το 2023, ξεκίνησε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «Pre-Party» στο «New Radio».
Μεταξύ των τελευταίων hit που κυκλοφόρησε συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Νικοτίνη», το «Σάββατο», το «Gucci Φόρεμα». Οι δικές του διασκευές σε συνδυασμό με την ξεχωριστή φωνή του Έλληνα τραγουδιστή δεν απογοήτευσαν και πολύ γρήγορα έγιναν trending στο TikTok συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.
@mhustler
#mhustler #pioneerdj #producer #fyp #giorgosmazonakis♬ M.Hustler Giorgos Mazonakis Savvato - mhustler
@mhustler
Now it sounds different.♬ To Gucci Forema - M.Hustler & GIORGOS MAZONAKIS & Foivos
Τα μηνύματα στο WhatsApp με τον Μαζωνάκη
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