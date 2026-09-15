Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Δανία Ρωσία Μέτε Φρεντέρικσεν

Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας

Μία από τις δύο φωτοβολίδες πέρασε σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο Fennec, που φωτογράφιζε το ρωσικό πολεμικό πλοίο σε διεθνή ύδατα - Η Κοπεγχάγη καλεί για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη

Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας
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Συναγερμό έχει προκαλέσει στη Δανία περιστατικό με ρωσική φρεγάτα, η οποία εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της χώρας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά του Γκέντσερ, στο νότιο άκρο της χώρας.

Σύμφωνα με το Politico, το ελικόπτερο Fennec της δανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούσε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αποστολή ρουτίνας, φωτογραφίζοντας τη ρωσική φρεγάτα, όταν το πλήρωμα του πλοίου εκτόξευσε προς το μέρος του δύο φωτοβολίδες. Σύμφωνα με τις δανικές Ένοπλες Δυνάμεις, η μία πέρασε σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν συνέδεσε το συμβάν με την ευρύτερη στάση της Μόσχας έναντι των ευρωπαϊκών χωρών, κάνοντας λόγο για «μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη». Όπως ανέφερε, η Ρωσία εμφανίζεται «ολοένα πιο επιθετική και διεκδικητική» και έχει εντείνει τις υβριδικές ενέργειες εναντίον της Ευρώπης, δοκιμάζοντας παράλληλα τις αντοχές του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία θέλει να εκφοβίσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η απάντησή μας είναι να σταθούμε ακόμη πιο κοντά ο ένας στον άλλον και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης», δήλωσε.

Η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στην Κοπεγχάγη για εξηγήσεις σχετικά με τις ενέργειες του πληρώματος της φρεγάτας. Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι το ελικόπτερο πραγματοποιούσε απλώς συνήθη φωτογραφική καταγραφή του ρωσικού πλοίου.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδραση του υπουργού Άμυνας Γέπε Μπρους, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρό και εκτίμησε ότι αποτελεί ένδειξη πως έχει μεταβληθεί το επίπεδο ρίσκου που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η ρωσική πλευρά. Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ αντιεπαγγελματική» συμπεριφορά από την πλευρά του πληρώματος του ρωσικού πλοίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι δανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να σταματήσουν τις αποστολές επιτήρησης ρωσικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή.

*Φωτογραφία αρχείου
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