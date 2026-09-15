Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας
Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας
Μία από τις δύο φωτοβολίδες πέρασε σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο Fennec, που φωτογράφιζε το ρωσικό πολεμικό πλοίο σε διεθνή ύδατα - Η Κοπεγχάγη καλεί για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη
Συναγερμό έχει προκαλέσει στη Δανία περιστατικό με ρωσική φρεγάτα, η οποία εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της χώρας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά του Γκέντσερ, στο νότιο άκρο της χώρας.
Σύμφωνα με το Politico, το ελικόπτερο Fennec της δανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούσε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αποστολή ρουτίνας, φωτογραφίζοντας τη ρωσική φρεγάτα, όταν το πλήρωμα του πλοίου εκτόξευσε προς το μέρος του δύο φωτοβολίδες. Σύμφωνα με τις δανικές Ένοπλες Δυνάμεις, η μία πέρασε σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές.
Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν συνέδεσε το συμβάν με την ευρύτερη στάση της Μόσχας έναντι των ευρωπαϊκών χωρών, κάνοντας λόγο για «μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη». Όπως ανέφερε, η Ρωσία εμφανίζεται «ολοένα πιο επιθετική και διεκδικητική» και έχει εντείνει τις υβριδικές ενέργειες εναντίον της Ευρώπης, δοκιμάζοντας παράλληλα τις αντοχές του ΝΑΤΟ.
«Η Ρωσία θέλει να εκφοβίσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η απάντησή μας είναι να σταθούμε ακόμη πιο κοντά ο ένας στον άλλον και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης», δήλωσε.
Η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στην Κοπεγχάγη για εξηγήσεις σχετικά με τις ενέργειες του πληρώματος της φρεγάτας. Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι το ελικόπτερο πραγματοποιούσε απλώς συνήθη φωτογραφική καταγραφή του ρωσικού πλοίου.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδραση του υπουργού Άμυνας Γέπε Μπρους, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρό και εκτίμησε ότι αποτελεί ένδειξη πως έχει μεταβληθεί το επίπεδο ρίσκου που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η ρωσική πλευρά. Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ αντιεπαγγελματική» συμπεριφορά από την πλευρά του πληρώματος του ρωσικού πλοίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι δανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να σταματήσουν τις αποστολές επιτήρησης ρωσικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή.
*Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με το Politico, το ελικόπτερο Fennec της δανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούσε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αποστολή ρουτίνας, φωτογραφίζοντας τη ρωσική φρεγάτα, όταν το πλήρωμα του πλοίου εκτόξευσε προς το μέρος του δύο φωτοβολίδες. Σύμφωνα με τις δανικές Ένοπλες Δυνάμεις, η μία πέρασε σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές.
Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν συνέδεσε το συμβάν με την ευρύτερη στάση της Μόσχας έναντι των ευρωπαϊκών χωρών, κάνοντας λόγο για «μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη». Όπως ανέφερε, η Ρωσία εμφανίζεται «ολοένα πιο επιθετική και διεκδικητική» και έχει εντείνει τις υβριδικές ενέργειες εναντίον της Ευρώπης, δοκιμάζοντας παράλληλα τις αντοχές του ΝΑΤΟ.
«Η Ρωσία θέλει να εκφοβίσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η απάντησή μας είναι να σταθούμε ακόμη πιο κοντά ο ένας στον άλλον και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης», δήλωσε.
Η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στην Κοπεγχάγη για εξηγήσεις σχετικά με τις ενέργειες του πληρώματος της φρεγάτας. Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι το ελικόπτερο πραγματοποιούσε απλώς συνήθη φωτογραφική καταγραφή του ρωσικού πλοίου.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδραση του υπουργού Άμυνας Γέπε Μπρους, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρό και εκτίμησε ότι αποτελεί ένδειξη πως έχει μεταβληθεί το επίπεδο ρίσκου που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η ρωσική πλευρά. Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ αντιεπαγγελματική» συμπεριφορά από την πλευρά του πληρώματος του ρωσικού πλοίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι δανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να σταματήσουν τις αποστολές επιτήρησης ρωσικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή.
*Φωτογραφία αρχείου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα