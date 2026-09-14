Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.