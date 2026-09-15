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Ρόδρι: Εξήγησε τους λόγους που αρνήθηκε την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης και επέλεξε τη Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
Ρόδρι: Εξήγησε τους λόγους που αρνήθηκε την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης και επέλεξε τη Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
Ο Ισπανός μέσος αποφάσισε το καλοκαίρι να αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι για λογαριασμό των «μπλαουγκράνα», παρά τη δελεαστική πρόταση που δέχθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης
Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν, μετρώντας το απόλυτο στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, όμως ένα από τα πρόσωπα που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο Ρόδρι.
Ο Ισπανός μέσος, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό των «μπλαουγκράνα», αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφικές υποθέσεις του καλοκαιριού και αυτό γιατί στο παιχνίδι της απόκτησής του βρέθηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Για αρκετό διάστημα, μάλιστα, όλα έδειχναν πως ο 30χρονος χαφ θα μπορούσε να καταλήξει στη Μαδρίτη μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Τελικά, όμως, η επιλογή του ήταν διαφορετική, με τον ίδιο να εξηγεί πλέον τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
Σε συνέντευξή του στη «Mundo Deportivo», ο Ρόδρι παραδέχθηκε πως η επιλογή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η προοπτική της Ρεάλ ήταν ιδιαίτερα ελκυστική, ενώ η πλευρά των Μαδριλένων του παρουσίασε ξεκάθαρα τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει στην ομάδα.
Ο ίδιος, ωστόσο, δεν θέλησε να πάρει την απόφασή του με γνώμονα το όνομα του συλλόγου ή το μέγεθος της πρότασης. Αντίθετα, έδωσε προτεραιότητα στο αγωνιστικό σκέλος και στις συνθήκες που θεωρούσε ότι θα τον βοηθούσαν περισσότερο να εξελιχθεί.
Ο Ρόδρι εξήγησε πως χρειάστηκε χρόνο για να ζυγίσει όλα τα δεδομένα, καθώς το να απορρίπτεις μία πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απλή υπόθεση. Τελικά, όμως, κατέληξε ότι η Μπαρτσελόνα ήταν το περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσε να προσφέρει και παράλληλα να συνεχίσει να εξελίσσεται ως ποδοσφαιριστής.
Στην τελική επιλογή του Ισπανού μέσου φαίνεται πως σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα. Ο Ντέκο και ο Χάνσι Φλικ ήταν δύο από τα πρόσωπα που τον έκαναν να αισθανθεί ότι υπάρχει πραγματική διάθεση για συνεργασία, χωρίς να του δημιουργήσουν την αίσθηση ότι πρέπει να πάρει μία απόφαση υπό πίεση.
Αυτό ακριβώς φαίνεται πως εκτίμησε περισσότερο ο Ρόδρι. Η αίσθηση ότι πηγαίνει σε ένα περιβάλλον όπου θα υπάρχει εμπιστοσύνη, ηρεμία και μία πιο οικογενειακή ατμόσφαιρα αποδείχθηκε καθοριστική.
Για τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, η επιλογή δεν βασίστηκε τόσο σε αριθμούς, στατιστικά ή υποσχέσεις, αλλά κυρίως στο ποδοσφαιρικό πλάνο που παρουσιάστηκε μπροστά του. Ο ίδιος αναφερόμενος στους Ντέκο και Φλικ είπε: «Η ηγεσία του Ντέκο και του Φλικ έκανε τη διαφορά. Σε καμία περίπτωση δεν μου άσκησαν πίεση. Όλοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να με ενσωματώσουν στην ομάδα, να συνεργασθούν μαζί μου και να δουν τι θα μπορούσα να προσφέρω. Εκτίμησα πραγματικά την προσέγγισή τους και την έλλειψη άγχους. Ήθελα μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δεν είχε να κάνει κυρίως με το να με πείσουν με στατιστικά στοιχεία. Ήταν περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Πάντα βασίζομαι στις αποφάσεις μου στην αθλητική αξία, στο πού πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω, να είμαι χαρούμενος και, πάνω απ' όλα, να εξελιχθώ ως παίκτης. Γι' αυτό επέλεξα την Μπαρτσελόνα».
Ο Ισπανός μέσος, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό των «μπλαουγκράνα», αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφικές υποθέσεις του καλοκαιριού και αυτό γιατί στο παιχνίδι της απόκτησής του βρέθηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Για αρκετό διάστημα, μάλιστα, όλα έδειχναν πως ο 30χρονος χαφ θα μπορούσε να καταλήξει στη Μαδρίτη μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Τελικά, όμως, η επιλογή του ήταν διαφορετική, με τον ίδιο να εξηγεί πλέον τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
👏 Rodri: "Lo que más me atrajo de Flick fueron las ganas de mejorar día a día, de ser inconformista"— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 15, 2026
❤️ "¿Deco? Me gustó mucho la manera de tratar. Una sensación muy familiar y eso me atrajo mucho"
🚨 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮𝗠𝗗 de @ffpolo y @RogerTorello, completa en la web y… pic.twitter.com/kuhgoV3KuK
Σε συνέντευξή του στη «Mundo Deportivo», ο Ρόδρι παραδέχθηκε πως η επιλογή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η προοπτική της Ρεάλ ήταν ιδιαίτερα ελκυστική, ενώ η πλευρά των Μαδριλένων του παρουσίασε ξεκάθαρα τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει στην ομάδα.
Ο ίδιος, ωστόσο, δεν θέλησε να πάρει την απόφασή του με γνώμονα το όνομα του συλλόγου ή το μέγεθος της πρότασης. Αντίθετα, έδωσε προτεραιότητα στο αγωνιστικό σκέλος και στις συνθήκες που θεωρούσε ότι θα τον βοηθούσαν περισσότερο να εξελιχθεί.
Ο Ρόδρι εξήγησε πως χρειάστηκε χρόνο για να ζυγίσει όλα τα δεδομένα, καθώς το να απορρίπτεις μία πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απλή υπόθεση. Τελικά, όμως, κατέληξε ότι η Μπαρτσελόνα ήταν το περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσε να προσφέρει και παράλληλα να συνεχίσει να εξελίσσεται ως ποδοσφαιριστής.
Στην τελική επιλογή του Ισπανού μέσου φαίνεται πως σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα. Ο Ντέκο και ο Χάνσι Φλικ ήταν δύο από τα πρόσωπα που τον έκαναν να αισθανθεί ότι υπάρχει πραγματική διάθεση για συνεργασία, χωρίς να του δημιουργήσουν την αίσθηση ότι πρέπει να πάρει μία απόφαση υπό πίεση.
Αυτό ακριβώς φαίνεται πως εκτίμησε περισσότερο ο Ρόδρι. Η αίσθηση ότι πηγαίνει σε ένα περιβάλλον όπου θα υπάρχει εμπιστοσύνη, ηρεμία και μία πιο οικογενειακή ατμόσφαιρα αποδείχθηκε καθοριστική.
Για τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, η επιλογή δεν βασίστηκε τόσο σε αριθμούς, στατιστικά ή υποσχέσεις, αλλά κυρίως στο ποδοσφαιρικό πλάνο που παρουσιάστηκε μπροστά του. Ο ίδιος αναφερόμενος στους Ντέκο και Φλικ είπε: «Η ηγεσία του Ντέκο και του Φλικ έκανε τη διαφορά. Σε καμία περίπτωση δεν μου άσκησαν πίεση. Όλοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να με ενσωματώσουν στην ομάδα, να συνεργασθούν μαζί μου και να δουν τι θα μπορούσα να προσφέρω. Εκτίμησα πραγματικά την προσέγγισή τους και την έλλειψη άγχους. Ήθελα μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δεν είχε να κάνει κυρίως με το να με πείσουν με στατιστικά στοιχεία. Ήταν περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Πάντα βασίζομαι στις αποφάσεις μου στην αθλητική αξία, στο πού πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω, να είμαι χαρούμενος και, πάνω απ' όλα, να εξελιχθώ ως παίκτης. Γι' αυτό επέλεξα την Μπαρτσελόνα».
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