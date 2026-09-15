Δήμος Σταρένιος: Ο Γερο-Λαδάς που η χούντα προσπάθησε να σβήσει από την οθόνη, η ζωή του πίσω από τους ρόλους

Η άφιξη στην Ελλάδα

Το 1932 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και ξεκίνησε τις σπουδές του στη

, όπου γρήγορα ξεχώρισε για το υποκριτικό του ταλέντο. Η πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή ήρθε έναν χρόνο αργότερα, όταν συνεργάστηκε με τον θίασο της Αλίκης Θεοδωρίδου στην κομεντί του Μπέρνσταϊν «Ευτυχία».



Το έμφυτο ταλέντο και η αμεσότητα στην ερμηνεία του δεν άργησαν να αναγνωριστούν. Πολύ σύντομα άρχισε να δέχεται προτάσεις από σημαντικούς θιάσους της εποχής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη θεατρική διαδρομή.



Φωτογραφία: Φίνος Φιλμ

«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» (1957), «Ποτέ την Κυριακή» (1960), «Λέων της Σπάρτης» (1961), «Ο Τεν Τεν και το Χρυσόμαλλο Δέρας» (1961), «Αμέρικα Αμέρικα» (1963) και «Η Ζωή του Ωνάση» (The Greek Tycoon, 1978) είναι μερικές από τις ταινίες που συμμετείχε.

Ο «Γερο-Λαδάς» που πέρασε στο λεξιλόγιο των Ελλήνων

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