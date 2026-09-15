ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Σε νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ο Ζβέρεφ την κατάκτηση του US Open, δείτε βίντεο
SPORTS
Αλεξάντερ Ζβέρεφ US OPEN Grand Slam

Σε νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ο Ζβέρεφ την κατάκτηση του US Open, δείτε βίντεο

Τα... έσπασε ο Γερμανός σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη μετά τη νίκη του στον τελικό του US Open επί του Σέλτον

Σε νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ο Ζβέρεφ την κατάκτηση του US Open, δείτε βίντεο
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ περίμενε σχεδόν 10 χρόνια καριέρας στο επαγγελματικό τένις για να κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam. 

Ο Γερμανός τα κατάφερε, να κατακτήσει δύο εξ' αυτών, το Roland Garros και το US Open σε διάστημα τριών μηνών και πλέον  ίσως είναι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον πλανήτη, αφού οι κόποι του έφεραν καρπούς. 

Στον τελικό κυριάρχησε κόντρα στον Σέλτον και αμέσως μετά είπε να το ρίξει έξω, να γλεντήσει τον τίτλο σε κεντρικό νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη. 

Κάμερα θαυμαστών τον έπιασε να χορεύει με την ψυχή του μαζί με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος και διασκέδαζε. 


Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης