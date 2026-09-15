Σε νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ο Ζβέρεφ την κατάκτηση του US Open, δείτε βίντεο

🎾🥳 After claiming his first US Open title, champion Alexander Zverev was having some fun at TAO Downtown NYC. pic.twitter.com/w7wFi2OKW2 — TMZ (@TMZ) September 14, 2026

ZVEREV SE FUE DE JODA TRAS GANAR EL US OPEN 🇺🇸 ‼️



El alemán pidió botellas caras con bengalas y demostró que para bailar o para seguir un ritmo es de madera. pic.twitter.com/hyCTrvEPjT — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) September 15, 2026

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ περίμενε σχεδόν 10 χρόνια καριέρας στο επαγγελματικό τένις για να κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam.Ο Γερμανός τα κατάφερε, να κατακτήσει δύο εξ' αυτών, το Roland Garros και το US Open σε διάστημα τριών μηνών και πλέον ίσως είναι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον πλανήτη, αφού οι κόποι του έφεραν καρπούς.Στον τελικό κυριάρχησε κόντρα στον Σέλτον και αμέσως μετά είπε να το ρίξει έξω, να γλεντήσει τον τίτλο σε κεντρικό νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη.Κάμερα θαυμαστών τον έπιασε να χορεύει με την ψυχή του μαζί με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος και διασκέδαζε.