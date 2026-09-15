Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Σε νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ο Ζβέρεφ την κατάκτηση του US Open, δείτε βίντεο
Σε νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ο Ζβέρεφ την κατάκτηση του US Open, δείτε βίντεο
Τα... έσπασε ο Γερμανός σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη μετά τη νίκη του στον τελικό του US Open επί του Σέλτον
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ περίμενε σχεδόν 10 χρόνια καριέρας στο επαγγελματικό τένις για να κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam.
Ο Γερμανός τα κατάφερε, να κατακτήσει δύο εξ' αυτών, το Roland Garros και το US Open σε διάστημα τριών μηνών και πλέον ίσως είναι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον πλανήτη, αφού οι κόποι του έφεραν καρπούς.
Στον τελικό κυριάρχησε κόντρα στον Σέλτον και αμέσως μετά είπε να το ρίξει έξω, να γλεντήσει τον τίτλο σε κεντρικό νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη.
Κάμερα θαυμαστών τον έπιασε να χορεύει με την ψυχή του μαζί με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος και διασκέδαζε.
Ο Γερμανός τα κατάφερε, να κατακτήσει δύο εξ' αυτών, το Roland Garros και το US Open σε διάστημα τριών μηνών και πλέον ίσως είναι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον πλανήτη, αφού οι κόποι του έφεραν καρπούς.
Στον τελικό κυριάρχησε κόντρα στον Σέλτον και αμέσως μετά είπε να το ρίξει έξω, να γλεντήσει τον τίτλο σε κεντρικό νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη.
Κάμερα θαυμαστών τον έπιασε να χορεύει με την ψυχή του μαζί με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος και διασκέδαζε.
🎾🥳 After claiming his first US Open title, champion Alexander Zverev was having some fun at TAO Downtown NYC. pic.twitter.com/w7wFi2OKW2— TMZ (@TMZ) September 14, 2026
ZVEREV SE FUE DE JODA TRAS GANAR EL US OPEN 🇺🇸 ‼️— Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) September 15, 2026
El alemán pidió botellas caras con bengalas y demostró que para bailar o para seguir un ritmo es de madera. pic.twitter.com/hyCTrvEPjT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα