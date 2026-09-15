Βουβό προσκύνημα στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη: Δεκάδες θαυμαστές στο νεκροταφείο με λουλούδια και τα τραγούδια του να παίζουν
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Νίκαια Νεκροταφείο

Βουβό προσκύνημα στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη: Δεκάδες θαυμαστές στο νεκροταφείο με λουλούδια και τα τραγούδια του να παίζουν

Χαρακτηριστική η εικόνα από το μνήμα στο οποίο έχει σχηματιστεί ένα βουνό από λουλούδια και σημειώματα

Βουβό προσκύνημα στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη: Δεκάδες θαυμαστές στο νεκροταφείο με λουλούδια και τα τραγούδια του να παίζουν
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Ένα άτυπο, βουβό προσκύνημα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γ' Κοιμητήριο της Νίκαιας, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το σημείο όπου ετάφη ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Έχοντας ανά χείρας λουλούδια, σημειώματα και κινητά - «τρανζιστοράκια» που παίζουν επιτυχίες του Μαζωνάκη, οι θαυμαστές του αλλά και πολίτες που περνούν από το σημείο, έχουν σχηματίσει μια μεγάλη «αγκαλιά» γύρω από το μνήμα, συζητώντας κυρίως για τον άδικο τρόπο με τον οποίο έφυγε ο αγαπημένος τους τραγουδιστής.

Πολλοί με δάκρυα στα μάτια, άλλοι σιωπηλοί, αλλά εξιστορώντας πόσο φιλόξενος ήταν όταν κάποτε τον είχαν δει στο καμαρίνι του.

Χαρακτηριστική η εικόνα από το μνήμα στο οποίο έχει σχηματιστεί ένα βουνό από λουλούδια και σημειώματα.

Δείτε βίντεο από το Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας:

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