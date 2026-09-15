Πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης, «η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους»
Πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης, «η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους»
Αυξάνονται οι φωνές ερευνητών που ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI - Ο Μπιλάλ Τσουγκτάι, που αποχώρησε πρόσφατα από τη Google DeepMind όπου εργαζόταν στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιεί ότι ο χρόνος για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο για την ανθρωπότητα μπορεί να εξαντλείται
Άλλος ένας ειδικός στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης που προειδοποίησε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε ακόμη και να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους», έγινε τη Δευτέρα ένας πρώην ερευνητής της Google DeepMind, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο ενδέχεται να εξαντλείται.
Η δημόσια ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αυξηθεί μετά την αποκάλυψη του ερευνητή της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον ότι παραιτήθηκε, μεταξύ άλλων, επειδή «οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».
Ο επιστήμονας της Anthropic, Έβαν Χούμπινγκερ σχολίασε στη συνέχεια τις δηλώσεις του Κόξον, λέγοντας ότι είχε δίκιο και ότι ο ίδιος εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η Τεχνητή Νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξόντωση όλης της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Μπιλάλ Τσουγκτάι, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ την αποχώρησή του από τη Google DeepMind. «Πρόσφατα παραιτήθηκα από τη Google DeepMind, όπου εργαζόμουν στην έρευνα για την ασφάλεια και την ευθυγράμμιση της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI)», έγραψε για να προσθέσει: «Πιστεύω ειλικρινά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι μπορεί να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο».
Ο Τσουγκτάι, ο οποίος είχε συνυπογράψει ερευνητικές εργασίες κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Google DeepMind, εργαζόταν ως μηχανικός έρευνας και αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάχθηκε τις προηγούμενες ημέρες υπέρ της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η θέση του έλαβε - ασυνήθιστη - στήριξη από τον Έλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και πυροδότησε νέα συζήτηση γύρω από τον λεγόμενο «AI doomerism», δηλαδή την άποψη ότι η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.
Η δημόσια ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αυξηθεί μετά την αποκάλυψη του ερευνητή της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον ότι παραιτήθηκε, μεταξύ άλλων, επειδή «οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».
Ο επιστήμονας της Anthropic, Έβαν Χούμπινγκερ σχολίασε στη συνέχεια τις δηλώσεις του Κόξον, λέγοντας ότι είχε δίκιο και ότι ο ίδιος εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η Τεχνητή Νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξόντωση όλης της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Μπιλάλ Τσουγκτάι, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ την αποχώρησή του από τη Google DeepMind. «Πρόσφατα παραιτήθηκα από τη Google DeepMind, όπου εργαζόμουν στην έρευνα για την ασφάλεια και την ευθυγράμμιση της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI)», έγραψε για να προσθέσει: «Πιστεύω ειλικρινά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι μπορεί να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο».
I recently resigned from Google DeepMind, where I worked on AGI safety and alignment research. At Google, I witnessed AI development first hand. I too am extremely concerned by the default trajectory of this technology. I earnestly believe that AI has the potential to kill us…— bilal 🔶 (@bilalchughtai_) September 14, 2026
Ο Τσουγκτάι, ο οποίος είχε συνυπογράψει ερευνητικές εργασίες κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Google DeepMind, εργαζόταν ως μηχανικός έρευνας και αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.
Οι προειδοποιήσεις για την «κούρσα» της AIΟι τελευταίες προειδοποιήσεις έρχονται την ώρα που αυξάνονται οι φωνές μέσα στον ίδιο τον κλάδο για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάχθηκε τις προηγούμενες ημέρες υπέρ της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η θέση του έλαβε - ασυνήθιστη - στήριξη από τον Έλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και πυροδότησε νέα συζήτηση γύρω από τον λεγόμενο «AI doomerism», δηλαδή την άποψη ότι η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.
Ο Τσουγκτάι υποστήριξε ότι η ασφαλής ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εφικτή, αλλά θα απαιτήσει συντονισμό μεταξύ των εταιρειών.
«Πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη μανιώδη κούρσα μεταξύ των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Χρειάζεται να ρυθμίσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια ταχύτητα που η κοινωνία μπορεί να διαχειριστεί, ώστε οι αναδυόμενοι κίνδυνοι να μπορούν να αντιμετωπίζονται προτού εκδηλωθούν ακραίες βλάβες».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει, ωστόσο, απορρίψει τις σχετικές προειδοποιήσεις, χαρακτηρίζοντας, σε ανάρτηση στο Truth Social, «φάρσα» την έκκληση της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης για ρύθμιση του κλάδου.
«Πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη μανιώδη κούρσα μεταξύ των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Χρειάζεται να ρυθμίσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια ταχύτητα που η κοινωνία μπορεί να διαχειριστεί, ώστε οι αναδυόμενοι κίνδυνοι να μπορούν να αντιμετωπίζονται προτού εκδηλωθούν ακραίες βλάβες».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει, ωστόσο, απορρίψει τις σχετικές προειδοποιήσεις, χαρακτηρίζοντας, σε ανάρτηση στο Truth Social, «φάρσα» την έκκληση της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης για ρύθμιση του κλάδου.
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