Πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης, «η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους»

Αυξάνονται οι φωνές ερευνητών που ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI - Ο Μπιλάλ Τσουγκτάι, που αποχώρησε πρόσφατα από τη Google DeepMind όπου εργαζόταν στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιεί ότι ο χρόνος για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο για την ανθρωπότητα μπορεί να εξαντλείται