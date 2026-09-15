Νατσιός: Πετάξαμε τη μάνα έξω από το σπίτι, δεν είναι χειραφέτηση είναι σκλαβιά

«Η μητέρα όταν δίνει και το πολύτιμο μητρικό της γάλα να κάτσει με το παιδάκι της, να στηρίξει το κράτος», είπε ο πρόεδρος της Νίκης