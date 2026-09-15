Μυστήριο με τη φωτογραφία του Μαζωνάκη: Όλα δείχνουν ότι η Γάκα δεν την έστειλε στον Θεοδωρόπουλο, η άρση απορρήτου θα δείξει τον παραλήπτη

. Το αρχείο εμφανίζεται να έχει δημιουργηθεί στις

και στη συνέχεια να έχει διαγραφεί στις

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εικόνα περιλαμβάνει και δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού. Οι συντεταγμένες που βρέθηκαν στα μεταδεδομένα της αντιστοιχούν, σύμφωνα με την έρευνα της ΔΕΕ, σε σημείο επί της οδού Καρνεάδου στην Αθήνα που ταυτίζεται με την τοποθεσία του ιατρείου τους. Για αυτή ακριβώς τη φωτογραφία είναι που οι πραγματογνώμονες

Η δεύτερη φωτογραφία τραβήχτηκε στις

και δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις

Και αυτή βρέθηκε διαγραμμένη. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα διααθέσιμα στοιχεία, εκείνο ήταν το χρονικό σημείο στο οποίο ο Μαζωνάκης ξεκίνησε την

.





Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο 14:43:55, δηλαδή ανάμεσα χρονικά στις δύο φωτογραφίες. Το αρχείο βρέθηκε επίσης διαγραμμένο και, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, η διαγραφή έγινε στις 19:09:13.



δηλαδή μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά τη διαγραφή της πρώτης εικόνας. Και η δεύτερη φωτογραφία έφερε τις ίδιες συντεταγμένες, οι οποίες οδηγούν στην οδό Καρνεάδου.Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο . Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι το βίντεο δημιουργήθηκε στιςδηλαδή ανάμεσα χρονικά στις δύο φωτογραφίες. Το αρχείο βρέθηκε επίσης διαγραμμένο και, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, η διαγραφή έγινε στις

Τι θα δείξει η άρση απορρήτου

Κρίσιμα τα κινητά των τριών εργαζομένων

Κλείσιμο

Στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο χορήγησης ουσίας

Σε μυστήριο εξελίσσεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αφού η προσοχή της Ελληνικής Αστυνομίας έχει στραφεί στα ψηφιακά στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει, με επίκεντρο μία από τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε με τον Γιώργο Μαζωνάκη η Ιωάννα ΓάκαΣυνολικά η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Όλα τα αρχεία τα διέγραψε προτού μεταβεί το απόγευμα της ίδιας μέρας στο ΑΤ Κυψέλης προκειμένου να καταθέσει.Η μία φωτογραφία τραβήχτηκε στιςΣε μία από τις δύο φωτογραφίες, σύμφωνα με πλαροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής,Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.Αυτό σημαίνει ότι η Γάκα έστειλε το εν λόγω αρχείο σε άγνωστο παραλήπτη ο οποίος δεν μπορεί να εντοπιστεί αφού για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προχωρήσει η άρση του τηέφωνικού απορρήτου. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η εικόνα είχε σταλεί στον Ηλία Θεοδωρόπουλο.Η άρση του απορρήτου θεωρείται πλέον κρίσιμη για το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας.ακριβή παραλήπτη της φωτογραφίας,εφαρμογή μέσω της οποίας διαμοιράστηκε,υπήρξαν συνοδευτικά μηνύματα,εάν υπήρξε περαιτέρω προώθηση της εικόνας.Η ταυτότητα του παραλήπτη μπορεί να δώσει νέο προσανατολισμό στην έρευνα, ιδίως εάν συνδυαστεί χρονικά με όσα συνέβαιναν εκείνη την ώρα στο ιατρείο.Σημαντικό θεωρείται επίσης να ανοίξουν και να εξεταστούν σε βάθος τα κινητά τηλέφωνα τριών εργαζομένων του ιατρείου. Οι Αρχές αναζητούν επικοινωνίες, μηνύματα, κλήσεις, φωτογραφίες, βίντεο και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ίχνος μπορεί να βοηθήσει στην ανασύνθεση όσων συνέβησαν.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν υπήρξαν επικοινωνίες με τους δύο γιατρούς τις κρίσιμες ώρες, αλλά και αν διακινήθηκε το ίδιο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό μετά το περιστατικό. Η εξέταση των τηλεφώνων μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο διασταύρωσης των ευρημάτων από το κινητό της Ιωάννας Γάκα και τον υπολογιστή του ιατρείου.Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλο και πιο προσεκτικά το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο φάρμακο ή ουσία, ενώ κρίσιμες απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές εξετάσεις.Το σημείο που εξετάζεται είναι ότι, εάν επιβεβαιωθεί η χρήση συγκεκριμένης ουσίας της κατηγορίας που ερευνάται, η χορήγησή της θα έπρεπε να γίνεται υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις και με παρουσία καρδιολόγου και αναισθησιολόγου.