Μύλος: Το ΠΑΣΟΚ αδειάζει τον βουλευτή Πάνα, «άστοχες προσωπικές απόψεις τα περί συνεργασίας με Τσίπρα» - «Γίνατε δορυφόροι του» λέει ο Μαρινάκης

«Ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα» σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές

Απόστολου Πάνα ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.



«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; Πού είναι το κακό;»





Κυβερνητικοί κύκλοι έκαναν λόγο για «ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα». Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις.



Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις Πάνα Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του Τσίπρα

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Απαντώντας το ΠΑΣΟΚ στον κ. Μαρινάκη έσπευσε να κάνει ένα ακόμη βήμα αποδοκιμασίας προς τον βουλευτή του κάνοντας λόγο για «άστοχες προσωπικές απόψεις» του κ. Πάνα.



Μύλο προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικήςο οποίος μίλησε για συνεργασία με την ΕΛ.Α.Σ του«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; Πού είναι το κακό;» είπε ο κ. Πάνας σε τηλεοπτικό πάνελ με τον παριστάμενο βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη να παρατηρεί ότι «ψηφίζοντας Ανδρουλάκης ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη-Τσίπρα».Ο κ. Πάνας προσθέτει ότι «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», προσπερνώντας το γεγονός ότι στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.Κυβερνητικοί κύκλοι έκαναν λόγο για «ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα». Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ωστόσο, επιτέθηκε στη Χ. Τρικούπη λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του κ. Τσίπρα. «Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων. Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Απαντώντας το ΠΑΣΟΚ στον κ. Μαρινάκη έσπευσε να κάνει ένα ακόμη βήμα αποδοκιμασίας προς τον βουλευτή του κάνοντας λόγο για «άστοχες προσωπικές απόψεις» του κ. Πάνα.

ΠΑΣΟΚ: Μόνο εμείς εκφράζουμε τη σοσιαλδημοκρατία Στη συνέχεια βέβαια, η Χ. Τρικούπη επιτέθηκε να διαβεβαιώσει πως «τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ» και να επιτεθεί στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάταιος ο κόπος σας.

Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».





Ο Απόστολος Πάνας μάλλον αιφνιδιάστηκε από την έκταση που πήρε το θέμα καθώς όπως φέρεται να λέει είπε το αυτονόητο σε περίπτωση που κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένος να δώσει συνέχεια. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρατηρούσαν πάντως πως σε αντίστοιχες δηλώσεις άλλων πρωτοκλασάτων στελεχών του κόμματος στο παρελθόν, όπου μιλούσαν θετικά για τη ΝΔ ή και για τον Τσίπρα, η Χ. Τρικούπη δεν είχε εκδώσει ανακοίνωση.