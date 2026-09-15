Τσίπρας από ΔΥΠΑ: «Το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία αλλά ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή»

«Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη, είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατά την επίσκεψή του στο κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ