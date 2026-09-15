Συνάντηση Τσίπρα με εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη ΔΕΘ
Συνάντηση Τσίπρα με εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη ΔΕΘ
Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων καταγγέλλει ότι η διοίκηση δεν επέτρεψε ανακοίνωση από τα μεγάφωνα για συμμετοχή εργαζομένων στη συνάντηση
Συνάντηση με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, στο κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 8, στον Άλιμο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις ανάγκες των εργαζόμενων.
Στην συνάντηση παρίστανται ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύσης Τεμπονέρας και η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, κατά πληροφορίες, ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας των Υπαλλήλων, Γιώργος Μακράκης, η διοίκηση της ΔΥΠΑ φέρεται να απαγόρευσε στην Ομοσπονδία να προχωρήσει σε ανακοίνωση (από τα μεγάφωνα) προς τους εργαζόμενους, ώστε να συμμετάσχουν, όσοι το επιθυμούν στην συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ μετά την παρουσίαση του στην 90η ΔΕΘ, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο επαφών με θεσμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς το επόμενο διάστημα.
Στην συνάντηση παρίστανται ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύσης Τεμπονέρας και η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, κατά πληροφορίες, ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας των Υπαλλήλων, Γιώργος Μακράκης, η διοίκηση της ΔΥΠΑ φέρεται να απαγόρευσε στην Ομοσπονδία να προχωρήσει σε ανακοίνωση (από τα μεγάφωνα) προς τους εργαζόμενους, ώστε να συμμετάσχουν, όσοι το επιθυμούν στην συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ μετά την παρουσίαση του στην 90η ΔΕΘ, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο επαφών με θεσμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς το επόμενο διάστημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα