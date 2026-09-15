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Σάλος στην Ταϊλάνδη για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό: Είχε «τσεπώσει» πάνω από €3 εκατ
Η έρευνα της αστυνομίας για τον μοναχό αποκάλυψε μετρήτα, κοσμήματα και χρυσό αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ - Κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος
Η αρχή του τέλους για τον 65χρονο που ήταν ηγούμενος στον ναό Wat Phutthaisawan του 14ου αιώνα και πλέον κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε όταν κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε σε ερωτικές περιπτύξεις με την 47χρονη γυναίκα με την οποία, όπως παραδέχθηκε, ήταν σε σχέση εδώ και δύο χρόνια.
Kasus yang melibatkan mantan kepala biara di Thailand menjadi sorotan setelah aparat menangkap Phra Wachirayan Wi., yang juga dikenal sebagai Luang Pho Atichot atau Luang Pho Chot. Penyidik menduga dana kuil sebesar 92 juta baht atau sekitar Rp48,8 miliar dialihkan kepada Sika Ae pic.twitter.com/GLdXBj4ez7— Vox Indonesia (@voxindonesia_id) September 11, 2026
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας η γυναίκα που επίσης συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, κατηγορείται ότι βοήθησε στην απόκρυψη των χρημάτων που προορίζονταν για τον ναό.
Η αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά τον Φρα Βατσιραγιάν στα μέσα Ιουλίου, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που τον κατηγορούσε για ανάρμοστη συμπεριφορά και κακή διαχείριση χρημάτων του ναού.
Saat melakukan pemeriksaan, penyidik menemukan cctv dari dalam ruangan sang kepala biara.— Jag Omero (@bumi252) September 11, 2026
Rekaman tersebut memperlihatkan Phra Vajirayan bersama seorang perempuan dalam situasi yang dinilai tidak pantas bagi seorang biksu. Aktivitas di atas sebuah meja yang biasa untuk makan... pic.twitter.com/1bjASBhtEm
Ο διοικητής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Εγκλήματος της αστυνομίας της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν δύο ροές χρημάτων που συνδέονταν με αποδείξεις οι οποίες είχαν εκδοθεί στο όνομα του ναού. Όπως εξήγησε επρόκειτο για ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονταν από πληρωμές για βουδιστικά φυλαχτά και άλλα ιερά αντικείμενα «όμως τα χρήματα και από τις δύο αυτές πηγές δεν μπήκαν στον λογαριασμό του ναού».
Ο βουδιστικός ναός Wat Phutthaisawan είναι ένα σημαντικό μοναστήρι με μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί.
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