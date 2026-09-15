Σάλος στην Ταϊλάνδη για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό: Είχε «τσεπώσει» πάνω από €3 εκατ
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊλάνδη Μοναχός Ξέπλυμα χρήματος Σεξ Ερωμένη βουδιστικός ναός

Σάλος στην Ταϊλάνδη για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό: Είχε «τσεπώσει» πάνω από €3 εκατ

Η έρευνα της αστυνομίας για τον μοναχό αποκάλυψε μετρήτα, κοσμήματα και χρυσό αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ - Κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος

Σάλος στην Ταϊλάνδη για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό: Είχε «τσεπώσει» πάνω από €3 εκατ
32 ΣΧΟΛΙΑ
Σάλο έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η σύλληψη ενός 65χρονου μοναχού αφού έκανε σεξ με τη 47χρονη ερωμένη του μέσα σε ναό, καθώς η έρευνα της αστυνομίας που ακολούθησε το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας αποκάλυψε ότι ο Φρα Βατσιραγιάν Γουί είχε στην κατοχή του μετρητά, κοσμήματα και χρυσό αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αρχή του τέλους για τον 65χρονο που ήταν ηγούμενος στον ναό Wat Phutthaisawan του 14ου αιώνα και πλέον κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε όταν κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε σε ερωτικές περιπτύξεις με την 47χρονη γυναίκα με την οποία, όπως παραδέχθηκε, ήταν σε σχέση εδώ και δύο χρόνια.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας η γυναίκα που επίσης συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, κατηγορείται ότι βοήθησε στην απόκρυψη των χρημάτων που προορίζονταν για τον ναό.

Η αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά τον Φρα Βατσιραγιάν στα μέσα Ιουλίου, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που τον κατηγορούσε για ανάρμοστη συμπεριφορά και κακή διαχείριση χρημάτων του ναού.



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Ο διοικητής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Εγκλήματος της αστυνομίας της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν δύο ροές χρημάτων που συνδέονταν με αποδείξεις οι οποίες είχαν εκδοθεί στο όνομα του ναού. Όπως εξήγησε επρόκειτο για ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονταν από πληρωμές για βουδιστικά φυλαχτά και άλλα ιερά αντικείμενα «όμως τα χρήματα και από τις δύο αυτές πηγές δεν μπήκαν στον λογαριασμό του ναού».

Σάλος στην Ταϊλάνδη για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό: Είχε «τσεπώσει» πάνω από €3 εκατ
Ο 65χρονος μοναχός που συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος στην Ταϊλάνδη
Σάλος στην Ταϊλάνδη για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό: Είχε «τσεπώσει» πάνω από €3 εκατ
Τα ευρήματα της αστυνομίας από το σπίτι του 65χρονου μοναχού στην Ταϊλάνδη


Ο βουδιστικός ναός Wat Phutthaisawan είναι ένα σημαντικό μοναστήρι με μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Ο πρώην ηγούμενος, γνωστός και ως Λουάνγκ Πο Ατιτσότ, ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τα φυλαχτά που κατασκεύαζε, ενώ αναφέρεται ότι μεταξύ εκείνων που τα φορούσαν ήταν και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούν.
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