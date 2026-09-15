Ελαιώνας: Το σχέδιο για νέες γειτονιές και προσιτή κατοικία, δείτε πίνακες ανά περιοχή

Ο χάρτης των ιδιοκτησιών

Ελαιώνας: από τα περιβόλια στα σχέδια ανάπλασης

Εμφαση δίνεται στην ποιότητα των εσωτερικών και ενδιάμεσων χώρων και στην ευελιξία των κτιρίων, ώστε να προσαρμόζονται σε διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός μητροπολιτικού δικτύου πρασίνου και δημόσιων χώρων που θα συνδέει τον πράσινο πόλο του Βοτανικού και το ρέμα Προφήτη Δανιήλ με την Ακαδημία Πλάτωνος, την Ιερά Οδό και το ιστορικό κέντρο.Ο αθλητικός πόλος της Διπλής Ανάπλασης καλείται να ενταχθεί στην καθημερινότητα των γύρω γειτονιών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Πολιτιστικές και αρχαιολογικές διαδρομές μαζί με την επανάχρηση παλιών βιομηχανικών κτιρίων θα αναδεικνύουν τις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της περιοχής. Οι παρεμβάσεις συμπληρώνονται από καλύτερες συνδέσεις των δημόσιων χώρων με τους κόμβους των μέσων μαζικής μεταφοράς, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τρόπο ένταξης της κοινωνικής κατοικίας στις νέες γειτονιές. «Να μην γκετοποιηθούν περιοχές», επισημαίνει ο κ. Ακριτίδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής συγκροτημάτων που θα οδηγούσαν σε κοινωνική απομόνωση. Πρόκειται, όπως λέει, για διαγωνισμό ιδεών, χωρίς οριστικοποιημένο αριθμό κατοικιών, χωροθέτηση ή επενδυτικό μοντέλο. Κατά την εκτίμηση του επικεφαλής της Ανάπλαση Α.Ε., στόχος είναι να αναδειχθεί ο νικητής μέσα στο έτος, ακόμη και μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.Η καταγραφή των ιδιοκτησιών αποτυπώνει τόσο τις δυνατότητες όσο και τον κατακερματισμό της γης. Περιλαμβάνει συνολικά 3.126 γεωτεμάχια, έκτασης περίπου 11.054 στρεμμάτων. Το μεγαλύτερο μερίδιο βρίσκεται στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, με 32,91%, και ακολουθούν η Αθήνα με 29,29%, το Αιγάλεω με 18,47%, ο Ταύρος με 13,15% και το Περιστέρι με 6,18%.Η συγκεκριμένη καταγραφή έχει διαφορετική περίμετρο αναφοράς από την παρέμβαση των περίπου 5.000 στρεμμάτων που έχει παρουσιαστεί γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε τέσσερις δήμους.Στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εμφανίζονται 16 γεωτεμάχια, συνολικής επιφάνειας περίπου 203 στρεμμάτων, από τα οποία σχεδόν 129,5 στρέμματα βρίσκονται στην Αθήνα. Ξεχωριστά καταγράφονται περίπου 2.925 στρέμματα στην κατηγορία «Ειδικές εκτάσεις - ιδιοκτησία δήμου».Η χαρτογράφηση των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου αναδεικνύει μια πιθανή δεξαμενή γης για την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας. Οι εκτάσεις αυτές δεν συγκροτούν έναν ενιαίο χώρο, αλλά κατανέμονται διάσπαρτες σε διαφορετικά σημεία, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο τμήμα του Δήμου Αθηναίων. Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί ποιες είναι πράγματι διαθέσιμες και κατάλληλες για οικιστική αξιοποίηση, καθώς η αποτύπωση της δημόσιας ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως δυνατότητα κατασκευής κατοικιών.Ο Ελαιώνας, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, συμπυκνώνει την ιστορία της άναρχης επέκτασης της πρωτεύουσας: μια παραγωγική αγροτική περιοχή που μετατράπηκε σε βιομηχανική ζώνη και παραμένει, επί δεκαετίες, στο επίκεντρο σχεδίων αναμόρφωσης. Το 1833 αριθμούσε περίπου 117.000 ελαιόδεντρα, ενώ ακόμη και κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο διατηρούσε τον αγροτικό χαρακτήρα του, με περιβόλια και καλλιέργειες που τροφοδοτούσαν την Αθήνα. Σήμερα, ένας μικρός αριθμός ελαιόδεντρων στον χώρο του πρώην ΤΕΙ Πειραιά διατηρεί την ανάμνηση του ιστορικού ελαιώνα.Η μεγάλη μεταβολή ήρθε μεταπολεμικά, κυρίως τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όταν εργοστάσια, βιοτεχνίες, αποθήκες και μεταφορικές επιχειρήσεις άρχισαν να καταλαμβάνουν την αγροτική γη. Η εγκατάστασή τους, χωρίς ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό και επαρκείς υποδομές, διαμόρφωσε μια περιοχή σημαντική για την οικονομική λειτουργία της πρωτεύουσας, αλλά με έντονα προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης.Το πρώτο κρίσιμο βήμα για την ανασυγκρότησή της έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα του 1991, το οποίο προέβλεπε αλλαγές στις χρήσεις γης, πολεοδομική οργάνωση και ενσωμάτωση υφιστάμενων οικισμών στον σχεδιασμό. Ωστόσο, η πρόβλεψη μόλις 15% για κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους και πράσινο προκάλεσε αντιδράσεις και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπλοκάροντας τον σχεδιασμό.Το 1992 ανατέθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η εκπόνηση νέου σχεδίου χρήσεων γης. Η μελέτη αποτέλεσε τη βάση για το Προεδρικό Διάταγμα του 1995, με το οποίο ο Ελαιώνας χαρακτηρίστηκε Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) προς εξυγίανση. Στόχος ήταν η οργανωμένη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η αύξηση του πρασίνου. Η εφαρμογή, όμως, δεν ακολούθησε τις αρχικές προσδοκίες, αφήνοντας μεγάλο μέρος της παρέμβασης σε εκκρεμότητα.Στη νεότερη Ιστορία της περιοχής, η Διπλή Ανάπλαση αποτελεί τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης. Με επίκεντρο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τις συνοδευτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και τις προβλεπόμενες εμπορικές χρήσεις, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αλλαγή της φυσιογνωμίας ενός μεγάλου τμήματος του Ελαιώνα. Η παρέμβαση συνδέεται με την απομάκρυνση του υφιστάμενου γηπέδου από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη δημιουργία χώρου πρασίνου στη θέση του.Στους μεγάλους σχεδιασμούς για την περιοχή περιλαμβάνεται και ο νέος κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων, σε σύνδεση με τον σταθμό μετρό Ελαιώνας, για την αντικατάσταση των σταθμών Κηφισού και Λιοσίων. Πρόκειται για ακόμη μία παρέμβαση που αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της περιοχής, αλλά και τη διαχρονική πρόκληση να μετατραπούν οι επιμέρους επενδύσεις σε συνολική αναβάθμιση του Ελαιώνα.Σήμερα, σημαντική εκκρεμότητα παραμένει η απομάκρυνση των μεταφορικών επιχειρήσεων. Η μετεγκατάστασή τους στη Φυλή αποτελεί κυβερνητική επιδίωξη, όμως η ακύρωση του διαγωνισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου περιπλέκει τον σχεδιασμό, αφήνοντας χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τη μεταφορά τους. Στον Ελαιώνα εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται περίπου 400 μεταφορικές επιχειρήσεις, με περισσότερα από 4.000 δρομολόγια φορτηγών ημερησίως. Η λειτουργία τους επιβαρύνει το τοπικό δίκτυο και τον Κηφισό, ενώ περιπλέκει τη μετάβαση σε νέες χρήσεις κατοικίας και δημόσιου χώρου. Η εξεύρεση λειτουργικού χώρου υποδοχής τους συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα προώθησης της ανάπλασης.