Γιώργος Φλωρίδης στον Δανίκα: «Με τον νέο Ποινικό Κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλά για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, την οριζόντια ιδιοκτησία, το ΠΑΣΟΚ και τον Σαμαρά - Αποδίδει στο πολιτικό σύστημα «τα πλήγματα που δέχεται η Δικαιοσύνη» και μιλάει για την κομματική εκμετάλλευση στην τραγωδία των Τεμπών

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη