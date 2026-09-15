Νέες φωτιές ανάβει ο Πάνας στο ΠΑΣΟΚ, θέλει συνεργασία με Τσίπρα
Νέες φωτιές ανάβει ο Πάνας στο ΠΑΣΟΚ, θέλει συνεργασία με Τσίπρα
Προσωπική, χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Προσωπική, χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα.
«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», τόνισε ο κ. Πάνας στη Ναυτεμπορική TV για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, ενώ σημείωσε τις «ιστορικές καταβολές» των δύο κομμάτων.
Ο κ. Πάνας προσθέτει ότι «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», προσπερνώντας το γεγονός ότι στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.
«Είναι προσωπική άποψή του», λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση Πάνα η οποία είναι για την κυβερνητική παράταξη «ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα».
«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», τόνισε ο κ. Πάνας στη Ναυτεμπορική TV για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, ενώ σημείωσε τις «ιστορικές καταβολές» των δύο κομμάτων.
Ο κ. Πάνας προσθέτει ότι «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», προσπερνώντας το γεγονός ότι στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.
«Είναι προσωπική άποψή του», λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση Πάνα η οποία είναι για την κυβερνητική παράταξη «ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα».
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του
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