Νέες φωτιές ανάβει ο Πάνας στο ΠΑΣΟΚ, θέλει συνεργασία με Τσίπρα
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ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Νέες φωτιές ανάβει ο Πάνας στο ΠΑΣΟΚ, θέλει συνεργασία με Τσίπρα

Προσωπική, χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Νέες φωτιές ανάβει ο Πάνας στο ΠΑΣΟΚ, θέλει συνεργασία με Τσίπρα
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Προσωπική, χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα.

«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», τόνισε ο κ. Πάνας στη Ναυτεμπορική TV για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, ενώ σημείωσε τις «ιστορικές καταβολές» των δύο κομμάτων.

Ο κ. Πάνας προσθέτει ότι «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», προσπερνώντας το γεγονός ότι στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.

«Είναι προσωπική άποψή του», λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση Πάνα η οποία είναι για την κυβερνητική παράταξη «ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα».


Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του 

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