Κουτσούμπας: Η αντιπαράθεση Τσίπρα- Μητσοτάκη θυμίζει τον αγώνα του «Βραδυποριακού» με τον «Ταλαιπωριακό»

Αιχμές του ΓΓ του ΚΚΕ για τον Αλέξη Τσίπρα - «Δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μάλλον ισχύει το ίδιο που λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια»