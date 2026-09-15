Κουτσούμπας: Η αντιπαράθεση Τσίπρα- Μητσοτάκη θυμίζει τον αγώνα του «Βραδυποριακού» με τον «Ταλαιπωριακό»
Κουτσούμπας: Η αντιπαράθεση Τσίπρα- Μητσοτάκη θυμίζει τον αγώνα του «Βραδυποριακού» με τον «Ταλαιπωριακό»
Αιχμές του ΓΓ του ΚΚΕ για τον Αλέξη Τσίπρα - «Δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μάλλον ισχύει το ίδιο που λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια»
Με μια αιχμηρή αναφορά στον θρυλικό αγώνα παλαίμαχων των ομάδων του Βραδυποριακού και του Ταλαιπωριακού σχολίασε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα.
Μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε να φτιάξει ομάδα επιπέδου «Μπαρτσελόνα» για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση.
Όμως «η αντιπαράθεσή του με τον κύριο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του "Βραδυποριακού" με τον "Ταλαιπωριακό". Με τη διαφορά, βέβαια, ότι οι συμπαθείς παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, μαζεύονταν κάθε χρόνο στη Νίκαια και έπαιζαν μπάλα για καλό σκοπό, ενώ τα κόμματα αυτά του κεφαλαίου ανταγωνίζονται σε ένα στημένο παιχνίδι "σούπα", για την κυβερνητική καρέκλα».
Συνεχίζοντας την κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Μάλλον ισχύει και για την κλοπή τους, το ίδιο που λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: “τι να κάνουμε, τώρα έγινε”».
Ανάλογη κριτική άσκησε και στο ΠΑΣΟΚ, που όπως σημείωσε «δεν είπε κουβέντα για τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Μόνο για τον 13ο και μάλιστα σταδιακά, “αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια”».
Ο ΓΓ του ΚΚΕ επέκρινε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς όπως υποστήριξε, η ψήφιση του «συνεπάγεται την αυτοδίκαιη βαθμολογική υποβάθμιση για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στο Δημόσιο».
Συνέδεσε τις διατάξεις με την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε συνταγματική την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, ενώ εκτίμησε ότι η εισαγωγή ψηφιακής κάρτας με βιομετρικά στοιχεία συνιστά «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία σχετίζεται, περισσότερο με την κατασταλτική θωράκιση του κράτους».
Μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε να φτιάξει ομάδα επιπέδου «Μπαρτσελόνα» για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση.
Όμως «η αντιπαράθεσή του με τον κύριο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του "Βραδυποριακού" με τον "Ταλαιπωριακό". Με τη διαφορά, βέβαια, ότι οι συμπαθείς παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, μαζεύονταν κάθε χρόνο στη Νίκαια και έπαιζαν μπάλα για καλό σκοπό, ενώ τα κόμματα αυτά του κεφαλαίου ανταγωνίζονται σε ένα στημένο παιχνίδι "σούπα", για την κυβερνητική καρέκλα».
Συνεχίζοντας την κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Μάλλον ισχύει και για την κλοπή τους, το ίδιο που λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: “τι να κάνουμε, τώρα έγινε”».
Ανάλογη κριτική άσκησε και στο ΠΑΣΟΚ, που όπως σημείωσε «δεν είπε κουβέντα για τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Μόνο για τον 13ο και μάλιστα σταδιακά, “αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια”».
Ο ΓΓ του ΚΚΕ επέκρινε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς όπως υποστήριξε, η ψήφιση του «συνεπάγεται την αυτοδίκαιη βαθμολογική υποβάθμιση για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στο Δημόσιο».
Συνέδεσε τις διατάξεις με την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε συνταγματική την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, ενώ εκτίμησε ότι η εισαγωγή ψηφιακής κάρτας με βιομετρικά στοιχεία συνιστά «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία σχετίζεται, περισσότερο με την κατασταλτική θωράκιση του κράτους».
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