Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ ο Γιώργος Φλωρίδης στις επόμενες εκλογές
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Γιώργος Φλωρίδης Κυριάκος Μητσοτάκης Εκλογές

Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ ο Γιώργος Φλωρίδης στις επόμενες εκλογές

Η απόφαση ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη

Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ ο Γιώργος Φλωρίδης στις επόμενες εκλογές
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Υποψήφιος στην Α’ εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως ανακοινώθηκε, η απόφαση ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
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