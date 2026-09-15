Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις
Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις
«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων» αναφέρει ο επικεφαλής του Eurogroup στην Handelsblatt
«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ενθαρρύνει τη Γερμανία να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις» είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος της γερμανικής οικονομικής επιθέωρησης Handelsblatt στην εκτενή συνέντευξη του Έλληνα επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, με αφορμή την επίσκεψή του στο Βερολίνο. Ο ίδιος, πάντως, δεν κάνει λόγο για «ενθάρρυνση», αλλά για «έμπνευση» που θα μπορούσε να αντλήσει η Γερμανία από τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα «τι συμβουλή θα έδινε» στον Γερμανό ομόλογό του, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει: «Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα. Άλλωστε, δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική. [...] Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική είναι η έμπνευση». Για να συμπληρώσει: «Η Ελλάδα περνούσε μία υπαρξιακή κρίση. Τώρα βρισκόμαστε μπορστά σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, τα ποσοστά ανάπτυξης της οικονομίας είναι διπλάσια του μέσου όρου στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η έμπνευση που κατά τη γνώμη μου μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα: οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι επώδυνες στην αρχή, αλλά αποδίδουν, σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο».
Η συνέντευξη Πιερρακάκη δόθηκε πριν από την άφιξή του στο Βερολίνο. Εξακολουθεί όμως να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τη συνολική ατζέντα του πρώτου Έλληνα επικεφαλής στο Eurogroup.
Σε ερώτημα για τις συνεχώς αυξανόμενες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη, οι οποίες δεν αποκλείεται να εγκυμονούν προβλήματα για τη μελλοντική αναχρηματοδότηση χρέους, η απάντηση είναι η εξής: «Οι αυξημένες αποδόσεις δεν αποτελούν ειδικό πρόβλημα της Ευρωζώνης. Σε όλες τις μεγάλες οικονομίες επιδρούν οι ίδιοι παράγοντες: οι τιμές της ενέργειας, οι αυξανόμενες πληθωριστικές προσδοκίες και η παγκοσμίως υψηλή ζήτηση για κεφάλαια, ιδιαίτερα λόγω των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα θεμελιώδη στοιχεία στην Ευρωζώνη παραμένουν σταθερά. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή τη Μεγάλη Βρετανία η αναχρηματοδότηση χρέους γίνεται με χαμηλότερα επιτόκια».
Μήπως οι συνεχώς αυξανόμενες αποδόσεις οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο υψηλών επιτοκίων και διογκούμενου χρέους; «Στην Ευρωζώνη ακολουθούμε μία αντικυκλική (δημοσιονομική) πολιτική», λέει ο Έλληνας επικεφαλής του Eurogroup. «Στις καλές εποχές τα κράτη πρέπει να μειώνουν τα χρέη. ‘Ετσι προκύπτουν περιθώρια για υψηλότερες δαπάνες σε δύσκολες εποχές. Σε αυτά προστίθενται οι εθνικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κάθε χώρα πρέπει να ενισχύει το δικό της αναπτυξιακό δυναμικό».
Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) στην Ευρώπη και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις για την υλοποίησή της.
Αλλά, όπως επισημαίνει, «το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα είναι υψηλότερο, για όλους, από το κόστος των μεταρρυθμίσεων. Εάν παραμερίσουμε τα εμπόδια στις αγορές κεφαλαίων, τις τράπεζες και την ενέργεια, θα εξασφαλίσουμε ένα σημαντικό μέρισμα. Το 2024 η κεφαλαιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανερχόταν στο 73% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκή Ένωσης, ενώ στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 270%».
Πηγή: dw.com
Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα «τι συμβουλή θα έδινε» στον Γερμανό ομόλογό του, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει: «Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα. Άλλωστε, δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική. [...] Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική είναι η έμπνευση». Για να συμπληρώσει: «Η Ελλάδα περνούσε μία υπαρξιακή κρίση. Τώρα βρισκόμαστε μπορστά σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, τα ποσοστά ανάπτυξης της οικονομίας είναι διπλάσια του μέσου όρου στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η έμπνευση που κατά τη γνώμη μου μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα: οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι επώδυνες στην αρχή, αλλά αποδίδουν, σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο».
Η συνέντευξη Πιερρακάκη δόθηκε πριν από την άφιξή του στο Βερολίνο. Εξακολουθεί όμως να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τη συνολική ατζέντα του πρώτου Έλληνα επικεφαλής στο Eurogroup.
Το «πρόβλημα» των ομολόγων
Σε ερώτημα για τις συνεχώς αυξανόμενες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη, οι οποίες δεν αποκλείεται να εγκυμονούν προβλήματα για τη μελλοντική αναχρηματοδότηση χρέους, η απάντηση είναι η εξής: «Οι αυξημένες αποδόσεις δεν αποτελούν ειδικό πρόβλημα της Ευρωζώνης. Σε όλες τις μεγάλες οικονομίες επιδρούν οι ίδιοι παράγοντες: οι τιμές της ενέργειας, οι αυξανόμενες πληθωριστικές προσδοκίες και η παγκοσμίως υψηλή ζήτηση για κεφάλαια, ιδιαίτερα λόγω των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα θεμελιώδη στοιχεία στην Ευρωζώνη παραμένουν σταθερά. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή τη Μεγάλη Βρετανία η αναχρηματοδότηση χρέους γίνεται με χαμηλότερα επιτόκια».
Μήπως οι συνεχώς αυξανόμενες αποδόσεις οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο υψηλών επιτοκίων και διογκούμενου χρέους; «Στην Ευρωζώνη ακολουθούμε μία αντικυκλική (δημοσιονομική) πολιτική», λέει ο Έλληνας επικεφαλής του Eurogroup. «Στις καλές εποχές τα κράτη πρέπει να μειώνουν τα χρέη. ‘Ετσι προκύπτουν περιθώρια για υψηλότερες δαπάνες σε δύσκολες εποχές. Σε αυτά προστίθενται οι εθνικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κάθε χώρα πρέπει να ενισχύει το δικό της αναπτυξιακό δυναμικό».
Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) στην Ευρώπη και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις για την υλοποίησή της.
Ένωση αποταμιεύσεων και κεφαλαίων
Αλλά, όπως επισημαίνει, «το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα είναι υψηλότερο, για όλους, από το κόστος των μεταρρυθμίσεων. Εάν παραμερίσουμε τα εμπόδια στις αγορές κεφαλαίων, τις τράπεζες και την ενέργεια, θα εξασφαλίσουμε ένα σημαντικό μέρισμα. Το 2024 η κεφαλαιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανερχόταν στο 73% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκή Ένωσης, ενώ στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 270%».
Πηγή: dw.com
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