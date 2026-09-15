Συνάντηση Χατζηβασιλείου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο Στρασβούργο
Συνάντηση Χατζηβασιλείου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο Στρασβούργο
Ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντηθηκε μεταξύ άλλων και με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αλεσάντρο Κιοτσέτι
Διήμερη επίσκεψη εργασίας στο Στρασβούργο πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Τάσος Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με την οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία για την προετοιμασία της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το β' εξάμηνο του 2027.
Ακόμα, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αλεσάντρο Κιοτσέτι, ενώ αντάλλαξε απόψεις με την πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρί-Άγκνες Στρακ-Ζίμερμαν και τον αντιπρόεδρο των Πρασίνων/EFA, Σεργκέι Λαγκοντίνσκι. Επιπλέον, συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο επίτροπο Προϋπολογισμού Πιότρ Σεραφίν, καθώς και με στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Renew Europe.
Η παρουσία του στο Στρασβούργο εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων του υφυπουργού Εξωτερικών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με την οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία για την προετοιμασία της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το β' εξάμηνο του 2027.
Ακόμα, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αλεσάντρο Κιοτσέτι, ενώ αντάλλαξε απόψεις με την πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρί-Άγκνες Στρακ-Ζίμερμαν και τον αντιπρόεδρο των Πρασίνων/EFA, Σεργκέι Λαγκοντίνσκι. Επιπλέον, συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο επίτροπο Προϋπολογισμού Πιότρ Σεραφίν, καθώς και με στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Renew Europe.
Η παρουσία του στο Στρασβούργο εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων του υφυπουργού Εξωτερικών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δείτε φωτογραφίες από τις επαφές του Τάσου Χατζηβασιλείου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα