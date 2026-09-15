Κβαντική Ιατρική στη Χονολουλού με online μαθήματα: Το άγνωστο «πανεπιστήμιο» στο βιογραφικό της γιατρού του Μαζωνάκη

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Κατά τον ίδιο «ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος (σ.σ. ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη) δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα, έδινε εναλλακτικές διατροφές και βιταμίνες. Από αυτά που μου έχουν πει, έκαναν διαφορετικά πράγματα με τη Γάκα. Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά, όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε μακριά. Το ότι βρέθηκε ένας απατεώνας δεν θα καταστρέψει όλη την εναλλακτική ιατρική».