Θρήνος στην κηδεία του αδελφού της Ολγας Φαρμάκη, Μανούσου, που πέθανε στα 32 του χρόνια
Θρήνος στην κηδεία του αδελφού της Ολγας Φαρμάκη, Μανούσου, που πέθανε στα 32 του χρόνια
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το ύστατο «χαίρε» στον αδικοχαμένο 32χρονο
Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, με την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που γνώριζαν τον 32χρονο να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 5:30 σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το ύστατο χαίρε στον νεαρό.
Σημειώνεται ότι ο Μανούσος Φαρμάκης κατέρρευσε αιφνίδια στο σπίτι του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 5:30 σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το ύστατο χαίρε στον νεαρό.
Σημειώνεται ότι ο Μανούσος Φαρμάκης κατέρρευσε αιφνίδια στο σπίτι του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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