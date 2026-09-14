Ζητήθηκε η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καλοδεχούμενη, απαντά ο ίδιος
Ζητήθηκε η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καλοδεχούμενη, απαντά ο ίδιος
Το αίτημα των ελληνικών αρχών αφορά μια τυπική εργατική διαφορά, ανακοίνωσε το γραφείο του Ευρωβουλευτή - Η Ρομπέρτα Μέτσολα το παρέπεμψε στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων
Αίτημα για άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβνουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε το αίτημα που δέχθηκε από τις ελληνικές αρχές και συμπλήρωσε πως η υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.
«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας.
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά» ανακοίνωσε λίγη ώρα αργότερα το γραφείο του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
«Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή, και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο» τονίζεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση.
Το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά διαφορά του Ν. Παπανδρέου με πρώην συνεργάτιδά του, πριν την εκλογή του στο ευρωκοινοβούλιο.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβνουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε το αίτημα που δέχθηκε από τις ελληνικές αρχές και συμπλήρωσε πως η υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.
«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας.
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά» ανακοίνωσε λίγη ώρα αργότερα το γραφείο του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
«Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή, και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο» τονίζεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση.
Το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά διαφορά του Ν. Παπανδρέου με πρώην συνεργάτιδά του, πριν την εκλογή του στο ευρωκοινοβούλιο.
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