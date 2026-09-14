Ζητήθηκε η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καλοδεχούμενη, απαντά ο ίδιος

Το αίτημα των ελληνικών αρχών αφορά μια τυπική εργατική διαφορά, ανακοίνωσε το γραφείο του Ευρωβουλευτή - Η Ρομπέρτα Μέτσολα το παρέπεμψε στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων