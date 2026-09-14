Πλεύρης: Γνωρίζω τον Θεοδωρόπουλο από την περιπέτεια της υγείας μου, του τηλεφώνησα όταν έμαθα για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει

Ένας από τους γιατρούς που επισκέφθηκε μετά την περιπέτεια της υγείας του ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αλλά δεν του πρότεινε κάποια αγωγή, μόνο διατροφή με βάση τις τιμές αίματος, ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης