Πλεύρης: Γνωρίζω τον Θεοδωρόπουλο από την περιπέτεια της υγείας μου, του τηλεφώνησα όταν έμαθα για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει
Πλεύρης: Γνωρίζω τον Θεοδωρόπουλο από την περιπέτεια της υγείας μου, του τηλεφώνησα όταν έμαθα για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει
Ένας από τους γιατρούς που επισκέφθηκε μετά την περιπέτεια της υγείας του ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αλλά δεν του πρότεινε κάποια αγωγή, μόνο διατροφή με βάση τις τιμές αίματος, ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης
Στη γνωριμία του με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, μιλώντας απόψε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.
«Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της περιπέτειας με τη δική μου υγεία», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, διευκρινίζοντας ότι γνωρίζει τον κ. Θεοδωρόπουλο ως παθολόγο-αιματολόγο.
Όπως είπε, η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας που είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος με την υγεία του, όταν οι αιματολογικές του εξετάσεις παρουσίαζαν προβλήματα και απευθύνθηκε σε σειρά γιατρών. «Ένας από αυτούς ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος» είπε.
Ο υπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά του είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή του, με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών του.
Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι, μετά την είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κ. Θεοδωρόπουλο προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και δεν είχαμε επικοινωνία.
Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο υπουργός σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο.
«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, τονίζοντας ότι η ουσία της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές συνθήκες και στους ελέγχους που έγιναν.
Ο κ. Πλεύρης θέλησε, παράλληλα, να διαψεύσει τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν με αφορμή την συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και η γιατρός Ιωάννα Γάκα.
«Δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία. Ήταν υβριδικό το συνέδριο. Κάναμε τις τοποθετήσεις μας και μετά μίλησαν 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ και περίπου 20 γιατροί από το εξωτερικό», ανέφερε.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό που αναφέρεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν έγιναν σωστά οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ποιοι έχουν ευθύνη, χωρίς η συζήτηση να μετατοπίζεται στις κοινωνικές ή τηλεφωνικές επαφές μεταξύ προσώπων.
«Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Να λογοδοτήσουμε αν κάναμε ή δεν κάναμε σωστούς ελέγχους ή όχι, αλλά όχι αν μιλάμε κοινωνικά ή αν μιλήσαμε στο τηλέφωνο», σημείωσε.
Δείτε βίντεο
«Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της περιπέτειας με τη δική μου υγεία», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, διευκρινίζοντας ότι γνωρίζει τον κ. Θεοδωρόπουλο ως παθολόγο-αιματολόγο.
Όπως είπε, η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας που είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος με την υγεία του, όταν οι αιματολογικές του εξετάσεις παρουσίαζαν προβλήματα και απευθύνθηκε σε σειρά γιατρών. «Ένας από αυτούς ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος» είπε.
Ο υπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά του είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή του, με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών του.
Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι, μετά την είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κ. Θεοδωρόπουλο προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και δεν είχαμε επικοινωνία.
Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο υπουργός σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο.
«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, τονίζοντας ότι η ουσία της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές συνθήκες και στους ελέγχους που έγιναν.
Ο κ. Πλεύρης θέλησε, παράλληλα, να διαψεύσει τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν με αφορμή την συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και η γιατρός Ιωάννα Γάκα.
«Δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία. Ήταν υβριδικό το συνέδριο. Κάναμε τις τοποθετήσεις μας και μετά μίλησαν 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ και περίπου 20 γιατροί από το εξωτερικό», ανέφερε.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό που αναφέρεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν έγιναν σωστά οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ποιοι έχουν ευθύνη, χωρίς η συζήτηση να μετατοπίζεται στις κοινωνικές ή τηλεφωνικές επαφές μεταξύ προσώπων.
«Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Να λογοδοτήσουμε αν κάναμε ή δεν κάναμε σωστούς ελέγχους ή όχι, αλλά όχι αν μιλάμε κοινωνικά ή αν μιλήσαμε στο τηλέφωνο», σημείωσε.
Δείτε βίντεο
🔵Θ. Πλεύρης @thanosplevris: «Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της περιπέτειας με τη δική μου υγεία» Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24— Action24 (@action24tv) September 14, 2026
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