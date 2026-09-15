Πώς θα εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, έως και 30% η μείωση στο κόστος του ρεύματος

Οι αλλαγές μετά τη διαβούλευση

Προδιαγραφές, τηλεμέτρηση και έλεγχοι

Μπαταρία χωρίς φωτοβολταϊκό

Το κόστος δεν εξαφανίζεται

Παπασταύρου: Το κόστος του ρεύματος μπορεί να μειωθεί έως και 30%

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Παπασταύρου, τ

κόστους ρεύματος μπορεί να είναι 20% - 30%.



«Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια και να μειώσουμε την εξάρτηση μας από εξωγενείς κι απρόβλεπτους παράγοντες, όπως ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή η κρίση στη Μέση Ανατολή» συμπλήρωσε.