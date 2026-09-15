Αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, τον υποδέχθηκαν υποστηρικτές του, «επιστρέφω στην πρώτη γραμμή» είπε
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλίας Κασιδιάρης Φυλακές Δομοκού Χρυσή Αυγή

Αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, τον υποδέχθηκαν υποστηρικτές του, «επιστρέφω στην πρώτη γραμμή» είπε

Βγήκε κρατώντας την ελληνική σημαία - Τι είπε για το «εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη»

Αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, τον υποδέχθηκαν υποστηρικτές του, «επιστρέφω στην πρώτη γραμμή» είπε
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Εκτός των φυλακών Δομοκού βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής 

Τον Ηλία Κασιδιάρη, που βγήκε από τη φυλακή κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια, περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του στις αγκαλιές των οποίων έπεσε όταν πέρασε την πόρτα της φυλακής.

Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκισή του ο Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική λέγοντας: «Σας είχα δώσει μια υπόσχεση πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».



«Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από τη πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης» συνέχισε.

Όπως είπε «βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Στη δημοκρατία, όμως, ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

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Δικηγόρος Κασιδιάρη: Ο πελάτης μου μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπαρτιάτες και τη Νίκη

Μιλώντας στον Status 107,7 η Βάση Πανταζή, η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη αφού σημείωσε ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να κατέβει με άλλη πολιτικό σχηματισμό» διευκρίνισε «αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

«Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό» πρόσθεσε η κυρία Πανταζή κάνοντας λόγο για «επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου»

Βάσω Πανταζή - Δικηγόρος Ηλία Κασιδιάρη
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