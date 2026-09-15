Αποφυλακίζεται σήμερα ο Κασιδιάρης: Γιατί το νομικό πλαίσιο δεν του επιτρέπει να είναι σε εκλογικό συνδυασμό, τι λένε συνταγματολόγοι

Το τελικό βάρος της ευθύνης ανήκει στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου το οποίο όταν θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές θα κληθεί να κρίνει τα καταστατικά των κομμάτων και τους εκλογικούς συνδυασμούς