ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο που αγνοείται μετά από ανατροπή ταχύπλοου κοντά στη Κεφαλονιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Ταχύπλοο Αγνοούμενος Λιμενικό

Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο που αγνοείται μετά από ανατροπή ταχύπλοου κοντά στη Κεφαλονιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το Λιμενικό διέσωσε έναν 26χρονο συνεπιβάτη του, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του νησιού

Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο που αγνοείται μετά από ανατροπή ταχύπλοου κοντά στη Κεφαλονιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις εντοπισμού για έναν 45χρονοΡουμάνο, ο οποίος αγνοείται μετά από ανατροπή ταχύπλοου που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (15/9) σε θαλάσσια περιοχή περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας.

Θρίλερ στο Ιόνιο –Ανατροπή ταχύπλοου 12 ναυτικά μίλια από την Κεφαλονιά, αγνοείται 45χρονος Ρουμάνος

Παράλληλα, ένας 26χρονος, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο ταχύπλοο με τον 45χρονο, περισυνελέγη από ένα άλλο σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο που αγνοείται μετά από ανατροπή ταχύπλοου κοντά στη Κεφαλονιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: kefaloniafocus

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης