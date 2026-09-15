Η στιγμή που άγνωστος βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου, δείτε το βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου όταν είδε τα τρία οχήματά του, ένα ΙΧ και δύο μηχανές, να τυλίγονται στις φλόγες μπροστά στην είσοδο του σπιτιού του.



Λίγο μετά τις 22.00 δύο άτομα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πλησίασαν την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών, και ο ένας έλουσε το αυτοκίνητο με βενζίνη.



Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr, παίρνει ένα πλαστικό μπουκάλι με στουπί, του βάζει φωτιά και πυρπολεί το παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Δείτε βίντεο-ντοκουμέντο:





Οι φλόγες επεκτείνονται και στις δύο μηχανές που ήταν σταθμευμένες απέναντι ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα οι ένοικοι να εγκλωβιστούν.Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 Πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ στο σημείο κλήθηκαν και αστυνομικοί της Ασφάλειας που εντόπισαν το μπιτόνι με τη βενζίνη σε κοντινή απόσταση από την είσοδο.Οι αστυνομικοί μέσα από την κατάθεση του αντιδημάρχου και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναζητούν τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης.