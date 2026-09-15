Λατινοπούλου μετά την άρση ασυλίας της: ΝΔ και Βελόπουλος ψήφισαν χέρι-χέρι, εάν ήμουν δεκανίκι θα με είχαν προστατεύσει

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής απάντησε στις κατηγορίες ότι λειτουργεί ως «δεκανίκι», στρέφοντας τα πυρά της κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου