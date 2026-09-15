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Δικαστήριο απαγορεύει στον Τραμπ να βάλει το όνομά του στην πρόσοψη του Κέντρου Κένεντι, «είναι υπό κατάρρευση μόνο εγώ μπορώ να το σώσω», λέει ο ίδιος
ΚΟΣΜΟΣ
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Δικαστήριο απαγορεύει στον Τραμπ να βάλει το όνομά του στην πρόσοψη του Κέντρου Κένεντι, «είναι υπό κατάρρευση μόνο εγώ μπορώ να το σώσω», λέει ο ίδιος

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ εξέδωσε εντολή μπλοκάροντας την πρόταση του Κέντρου να χαραχτεί στην πρόσοψη του κτιρίου η επιγραφή «Ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ»

Δικαστήριο απαγορεύει στον Τραμπ να βάλει το όνομά του στην πρόσοψη του Κέντρου Κένεντι, «είναι υπό κατάρρευση μόνο εγώ μπορώ να το σώσω», λέει ο ίδιος
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Ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε και πάλι σήμερα την προσθήκη του ονόματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσοψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ.Κένεντι της Ουάσιγκτον, επιφέροντάς του άλλο ένα πλήγμα στην προσπάθειά του να αναδιοργανώσει το εμβληματικό πολιτιστικό ίδρυμα.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ εξέδωσε εντολή μπλοκάροντας την πρόταση του Κέντρου να χαραχτεί στην πρόσοψη του κτιρίου η επιγραφή «Ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ». Επιπλέον, έκρινε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου δεν μπορεί να προχωρήσει στο σχέδιο μετονομασίας της περιοχής σε «Πλατεία προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

«Για να το θέσουμε απλά, οι εναγόμενοι δεν μπορούν να εγκαταστήσουν αναμνηστικές πλάκες για τον πρόεδρο Τραμπ ή για οποιονδήποτε άλλον ή οτιδήποτε άλλο στο Κέντρο Κένεντι, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου», ανέφερε ο δικαστής στην εντολή του που εκδόθηκε λίγη ώρα προτού συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο για να ψηφίσει εάν θα κλείσει το ίδρυμα για δύο χρόνια, για επισκευές και εργασίες ανακαίνισης.


Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στην κτιριακή κατάσταση του Κέντρου, λέγοντας ότι είναι «υπό κατάρρευση» κι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τον επέλεξε γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να συγκεντρώσει μέσω δωρεών το ποσό που απαιτείται για την αναστήλωση του κτιρίου.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα που διόρισε ο Τραμπ, ο οποίος έχει αναλάβει την προεδρία του. Υποστήριζε ότι η τιμητική προσθήκη του ονόματος του Τραμπ ήταν αναγκαία για την επιβίωση του Κέντρου. «Το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται ότι χωρίς την κατάλληλη αναγνώριση είναι απίθανο ο πρόεδρος Τραμπ να παράσχει τη θεμελιώδη επίβλεψη για την ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου και την οικονομική διάσωση του Κέντρου», ανέφερε στο προσχέδιο ψηφίσματος, πριν από τη συνεδρίαση.

Κλείσιμο
Ο Κούπερ είχε διατάξει τον Μάιο να διαγραφεί το όνομα του Τραμπ από την μαρμάρινη πρόσοψη του κτιρίου και ανακάλεσε τη μετονομασία του σε «Αναμνηστικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι». Οι εργάτες κατέβασαν την επιγραφή τον Ιούνιο αλλά άφησαν την πρόσοψη καλυμμένη με μουσαμά, πάνω στην εξωτερική σκαλωσιά.
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