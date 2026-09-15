Καρανίκας: Ο Τσίπρας δεν έφτιαξε κόμμα, έφτιαξε εκλογικό μηχανισμό με υπηκόους

«Ο Τσίπρας έκανε ΙΧ κόμμα, έχει πει ότι δεν θα γίνει συνέδριο μέχρι τις εκλογές. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αριστερά» είπε ο Νίκος Καρανίκας