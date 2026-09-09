Στις 17 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κοινοβουλίου έχει ήδη εισηγηθεί ομοφώνως την άρση ασυλίας του βουλευτή και πρώην επιτρόπου της ΕΕ μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε ο ίδιος