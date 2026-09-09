Στις 17 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου
Στις 17 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου
Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κοινοβουλίου έχει ήδη εισηγηθεί ομοφώνως την άρση ασυλίας του βουλευτή και πρώην επιτρόπου της ΕΕ μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε ο ίδιος
Συζήτηση για την φερόμενη εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην υπόθεση του Qatargate και ψηφοφορία επι του βελγικού εντάλματος άρσης ασυλίας και σύληψης θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής.
Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή Δεοντολογίας του κοινοβουλίου έχει ήδη εισηγηθεί ομοφώνως την άρση ασυλίας του βουλευτή και πρώην επιτρόπου της ΕΕ μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε ο ίδιος δια υπομνήματος. Στο υπόμνημά του που κατέθεσε προς τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Αβραμόπουλος, αναφέρει ότι καμία σχέση δεν έχει με όσα του καταλογίζονται και δηλώνει ότι είναι στην διάθεση των βελγικών αρχών για να το αποδείξει.
«Με το παρόν υπόμνημα επιθυμώ να θέσω υπόψη της Επιτροπής, με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη σεβασμό προς τον θεσμικό της ρόλο, τα ουσιώδη πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης για την οποία έχει υποβληθεί αίτημα άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας. Δηλώνω εξαρχής και απερίφραστα, ότι δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση "Qatargate"», τονίζει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος και συμπληρώνει:
«Δεν ζητώ από τη Βουλή να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη, ούτε να κρίνει την ουσία μιας εκκρεμούς δικαστικής έρευνας. Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου απέναντι στη Βουλή και στους συναδέλφους μου να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα και τη χρονική τους ακολουθία». Όπως επισημαίνει ο κ. Αβραμόπουλος τον Νοέμβριο του 2019 έληξε η θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα και η θητεία του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας.
«Έκτοτε δεν κατείχα θεσμική θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα, ή δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Σε άλλο σημείο του υπομνήματος του ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι «καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο Επίτιμο Συμβούλιο δεν γνώριζα, ούτε είχα οποιαδήποτε ένδειξη περί παράνομης δραστηριότητας προσώπων συνδεόμενων με το Fight Impunity. Δεν συμμετείχα σε καμία δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή άλλη τρίτη χώρα, δεν μου ζητήθηκε να ασκήσω επιρροή σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και ουδέποτε ενήργησα προς αυτή την κατεύθυνση». Ακόμα, ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρεται και στην μη ανταπόκρισή του στην πρόσκληση των βελγικών δικαστικών αρχών, σημειώνοντας:
«Το 2025 οι βελγικές δικαστικές αρχές απηύθυναν πρόσκληση προκειμένου να εξεταστώ στο πλαίσιο της έρευνάς τους. Η μη ανταπόκρισή μου τότε δεν εξέφραζε δική μου πρόθεση να αποφύγω τη βελγική Δικαιοσύνη ούτε και άρνηση να δώσω εξηγήσεις.
Η στάση που ακολουθήθηκε βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στη στρατηγική που μου υποδείχθηκαν τότε από τους νομικούς μου συμβούλους, με αιτιολόγηση ως προς τη σχέση της πρόσκλησης με το καθεστώς της βουλευτικής μου ασυλίας.
Τώρα εκτιμώ ότι εάν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα προτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτω. Πιστεύω ότι τότε η υπόθεση θα είχε εξελιχθεί ομαλά και δεν θα είχαμε φθάσει στη σημερινή διαδικαστική κατάσταση.
Η μεταγενέστερη έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος πρέπει επομένως να ιδωθεί και υπό το πρίσμα αυτής της προηγηθείσας διαδικαστικής εξέλιξης και όχι ως αποτέλεσμα δικής μου πρόθεσης να αποφύγω τη Δικαιοσύνη».
«Από τη στιγμή που κατέστη σαφής η πραγματική διαδικαστική κατάσταση, δήλωσα χωρίς καμία επιφύλαξη ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ πλήρως με τη βελγική Δικαιοσύνη.
Έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να προσέλθω αυτοβούλως ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, να εξεταστώ και να απαντήσω σε κάθε ερώτηση. Δεν επικαλούμαι τη βουλευτική μου ασυλία προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση.
Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή Δεοντολογίας του κοινοβουλίου έχει ήδη εισηγηθεί ομοφώνως την άρση ασυλίας του βουλευτή και πρώην επιτρόπου της ΕΕ μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε ο ίδιος δια υπομνήματος. Στο υπόμνημά του που κατέθεσε προς τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Αβραμόπουλος, αναφέρει ότι καμία σχέση δεν έχει με όσα του καταλογίζονται και δηλώνει ότι είναι στην διάθεση των βελγικών αρχών για να το αποδείξει.
«Με το παρόν υπόμνημα επιθυμώ να θέσω υπόψη της Επιτροπής, με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη σεβασμό προς τον θεσμικό της ρόλο, τα ουσιώδη πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης για την οποία έχει υποβληθεί αίτημα άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας. Δηλώνω εξαρχής και απερίφραστα, ότι δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση "Qatargate"», τονίζει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος και συμπληρώνει:
«Δεν ζητώ από τη Βουλή να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη, ούτε να κρίνει την ουσία μιας εκκρεμούς δικαστικής έρευνας. Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου απέναντι στη Βουλή και στους συναδέλφους μου να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα και τη χρονική τους ακολουθία». Όπως επισημαίνει ο κ. Αβραμόπουλος τον Νοέμβριο του 2019 έληξε η θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα και η θητεία του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας.
«Έκτοτε δεν κατείχα θεσμική θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα, ή δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Σε άλλο σημείο του υπομνήματος του ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι «καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο Επίτιμο Συμβούλιο δεν γνώριζα, ούτε είχα οποιαδήποτε ένδειξη περί παράνομης δραστηριότητας προσώπων συνδεόμενων με το Fight Impunity. Δεν συμμετείχα σε καμία δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή άλλη τρίτη χώρα, δεν μου ζητήθηκε να ασκήσω επιρροή σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και ουδέποτε ενήργησα προς αυτή την κατεύθυνση». Ακόμα, ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρεται και στην μη ανταπόκρισή του στην πρόσκληση των βελγικών δικαστικών αρχών, σημειώνοντας:
«Το 2025 οι βελγικές δικαστικές αρχές απηύθυναν πρόσκληση προκειμένου να εξεταστώ στο πλαίσιο της έρευνάς τους. Η μη ανταπόκρισή μου τότε δεν εξέφραζε δική μου πρόθεση να αποφύγω τη βελγική Δικαιοσύνη ούτε και άρνηση να δώσω εξηγήσεις.
Η στάση που ακολουθήθηκε βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στη στρατηγική που μου υποδείχθηκαν τότε από τους νομικούς μου συμβούλους, με αιτιολόγηση ως προς τη σχέση της πρόσκλησης με το καθεστώς της βουλευτικής μου ασυλίας.
Τώρα εκτιμώ ότι εάν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα προτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτω. Πιστεύω ότι τότε η υπόθεση θα είχε εξελιχθεί ομαλά και δεν θα είχαμε φθάσει στη σημερινή διαδικαστική κατάσταση.
Η μεταγενέστερη έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος πρέπει επομένως να ιδωθεί και υπό το πρίσμα αυτής της προηγηθείσας διαδικαστικής εξέλιξης και όχι ως αποτέλεσμα δικής μου πρόθεσης να αποφύγω τη Δικαιοσύνη».
«Από τη στιγμή που κατέστη σαφής η πραγματική διαδικαστική κατάσταση, δήλωσα χωρίς καμία επιφύλαξη ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ πλήρως με τη βελγική Δικαιοσύνη.
Έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να προσέλθω αυτοβούλως ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, να εξεταστώ και να απαντήσω σε κάθε ερώτηση. Δεν επικαλούμαι τη βουλευτική μου ασυλία προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση.
Ζητώ να μπορέσω να καταθέσω τα πραγματικά περιστατικά και τα επίσημα έγγραφα που τα αποδεικνύουν και να κριθώ αποκλειστικά βάσει αυτών», καταλήγει στο υπόμνημα του ο κ. Αβραμόπουλος, δηλώνοντας ότι επαφίεται πλήρως στην κρίση της Επιτροπής ως προς την άρση ασυλίας του.
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