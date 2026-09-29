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UBS: Τα υψηλά περιθώρια διύλισης ενισχύουν τις προοπτικές για τη Motor Oil
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Motor Oil UBS

UBS: Τα υψηλά περιθώρια διύλισης ενισχύουν τις προοπτικές για τη Motor Oil

Η ελβετική τράπεζα τοποθετεί τη Motor Oil μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις σημερινές συνθήκες - Διατηρεί τη σύσταση neutral

UBS: Τα υψηλά περιθώρια διύλισης ενισχύουν τις προοπτικές για τη Motor Oil
Νίκος Μελαχροινός
Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά περιορισμένης προσφοράς προϊόντων διύλισης εισέρχεται η ευρωπαϊκή αγορά στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, με τη UBS να ανεβάζει σημαντικά τις εκτιμήσεις της για τα περιθώρια του κλάδου και να τοποθετεί τη Motor Oil μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις σημερινές συνθήκες.

Η νέα εικόνα της αγοράς διαμορφώνεται από τη μεγάλη έκταση των διαταραχών στη διεθνή παραγωγική δυναμικότητα. Τον Αύγουστο εγκαταστάσεις παγκόσμιας διυλιστικής δυναμικότητας περίπου 11 εκατ. βαρελιών ημερησίως βρίσκονταν εκτός λειτουργίας, επίπεδο ιστορικά υψηλό για έναν μήνα που συνήθως χαρακτηρίζεται από περιορισμένες εργασίες συντήρησης. Η UBS εκτιμά ότι η κατάσταση θα παραμείνει πιεσμένη τουλάχιστον έως τα τέλη Οκτωβρίου, εφόσον δεν αποκατασταθούν οι ροές προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

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Νίκος Μελαχροινός
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