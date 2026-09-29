UBS: Τα υψηλά περιθώρια διύλισης ενισχύουν τις προοπτικές για τη Motor Oil

Η ελβετική τράπεζα τοποθετεί τη Motor Oil μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις σημερινές συνθήκες - Διατηρεί τη σύσταση neutral