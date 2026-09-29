Παντελίδης στο The Football Show: H Ελλάδα έχει τώρα καλύτερους παίκτες από τη Γερμανία, πάει καλύτερα από... τέλεια η αποθεραπεία μου



«Περίμενα ότι θα είμαστε στην κορυφή»

Για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη σεζόν, ο ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» τόνισε ότι η εικόνα της ομάδας είχε φανεί ήδη από την προετοιμασία στην Ολλανδία.«Είχαμε δει στην Ολλανδία κάτι διαφορετικό φέτος. Από την αρχή η ομάδα έβγαζε μια υγεία. Αυτή τη στιγμή η υγεία που έχουμε στα αποδυτήρια βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Το περίμενα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση τώρα, στην κορυφή της βαθμολογίας και με πρόκριση στην Ευρώπη».Όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η άμεση προσαρμογή των νέων παικτών. «Τα παιδιά που ήρθαν μπήκαν κατευθείαν. Δεν χρειάστηκε κανείς χρόνο για να προσαρμοστεί. Γνώριζαν όλοι πού ήρθαν και ότι υπάρχει πίεση. Γι’ αυτό άρχισαν να έρχονται τα αποτελέσματα με αυτόν τον τρόπο».Τέλος, μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού και την εμπιστοσύνη που του έδειξε πριν από τον τραυματισμό.«Με την έλευση του νέου προπονητή ένιωθα έναν άνθρωπο δίπλα μου να με πιστεύει. Θα είχα μια πολύ καλή αρχή αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός μου. Κατάλαβε γρήγορα τα χαρακτηριστικά μου και μου είπε ότι μπορώ να πάω μπροστά με αυτά», ανέφερε, αναφερόμενος κυρίως στην ταχύτητα και την ικανότητά του στο γκολ.