Παντελίδης στο The Football Show: H Ελλάδα έχει τώρα καλύτερους παίκτες από τη Γερμανία, πάει καλύτερα από... τέλεια η αποθεραπεία μου
SPORTS
Παύλος Παντελίδης Παναθηναϊκός The Football Show

Παντελίδης στο The Football Show: H Ελλάδα έχει τώρα καλύτερους παίκτες από τη Γερμανία, πάει καλύτερα από... τέλεια η αποθεραπεία μου

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για τη δύσκολη περίοδο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στη δράση και αναφέρθηκε στην Εθνική, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον Παναθηναϊκό και τα όνειρά του για το μέλλον

Παντελίδης στο The Football Show: H Ελλάδα έχει τώρα καλύτερους παίκτες από τη Γερμανία, πάει καλύτερα από... τέλεια η αποθεραπεία μου
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Ο Παύλος Παντελίδης μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan» για τη δύσκολη περίοδο που περνά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, την πορεία της αποθεραπείας του, την Εθνική ομάδα αλλά και το εξαιρετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη σεζόν.

Ο ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» αποκάλυψε ότι στόχος του είναι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι υπήρξε παραπληροφόρηση σχετικά με τη φύση του τραυματισμού του.

«Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για εμένα οι τελευταίοι δύο μήνες, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Πιο πολύ τρέχω τώρα παρά όταν έπαιζα», είπε αρχικά.

«Έχω συντριπτικό κάταγμα περόνης – Στόχος Δεκέμβριος ή Ιανουάριος»

Αναφερόμενος στον τραυματισμό του και στην πορεία της αποθεραπείας του, ο Παντελίδης σημείωσε:

«Υπήρχε παραπληροφόρηση, καθώς λέγανε ότι έχω υποστεί κάταγμα σε κνήμη και περόνη. Δόξα τω Θεώ, η κνήμη μου είναι μια χαρά. Έχω υποστεί συντριπτικό κάταγμα περόνης. Είναι εξαιρετικοί όλοι στο ιατρικό τιμ και πλέον στοχεύουμε σε Δεκέμβριο-Ιανουάριο για να επιστρέψω στη δράση».

Όπως εξήγησε, οι πρώτες εβδομάδες μετά τον τραυματισμό ήταν ιδιαίτερα δύσκολες τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

«Στην αποθεραπεία τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα κι από το τέλειο και πιστεύω ότι σύντομα θα επιστρέψω πολύ καλά. Σκέφτομαι συνεχώς τη στιγμή της επιστροφής μου από το χειρουργείο και μετά», ανέφερε.


«Βλέπω κάτι πολύ μεγάλο να έρχεται στην Εθνική»

Ο Παντελίδης αναφέρθηκε και στο διάστημα που βρέθηκε στην Εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι διαπίστωσε σημαντικές αλλαγές. «Το διάστημα που βρέθηκα στην Εθνική κατάλαβα ότι έχουν αλλάξει πράγματα. Βλέπω κάτι πολύ μεγάλο να έρχεται και σίγουρα τα παιδιά που είναι εκεί αξίζουν να βρίσκονται σε μια μεγάλη διοργάνωση».

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Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικοινώνησε μαζί του μετά τον τραυματισμό του.  «Ο κύριος Γιοβάνοβιτς με πήρε τηλέφωνο όταν χτύπησα και έπαθα σοκ. Τον εκτιμώ πολύ, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος».

Για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία και την παρουσία του Ανδρέα Τεττέη, σχολίασε: «Με τον Ανδρέα πριν από τρία χρόνια παίζαμε ντέρμπι με την Κηφισιά στη Β’ Εθνική για να ανέβουμε κατηγορία και τώρα τον βλέπω να παίζει απέναντι σε παίκτες όπως ο Κίμιχ και στην ελίτ της Ευρώπης».

Ερωτηθείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η Εθνική, τόνισε πως «στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ταβάνι». «Αν οι παίκτες συνεχίσουν να έχουν αυτή τη δίψα, μπορούν να φτάσουν πολύ μακριά», είπε, προσθέτοντας μάλιστα: «Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πιο καλούς παίκτες από τη Γερμανία, παίκτες που κάνουν καλύτερη σεζόν από τους Γερμανούς. Άρα δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, όπου κι αν παίζουν».

Ο Παντελίδης μίλησε και για τα όνειρα που είχε από μικρός αλλά και για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό. «Έχω μερικά όνειρα για τον Παναθηναϊκό. Να παίξω, να πάω καλά. Φυσικά, σαν παιδί ήθελα να αγωνιστώ στην Premier League», ανέφερε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι στην Αγγλία υποστηρίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.


«Περίμενα ότι θα είμαστε στην κορυφή»

Για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη σεζόν, ο ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» τόνισε ότι η εικόνα της ομάδας είχε φανεί ήδη από την προετοιμασία στην Ολλανδία.

«Είχαμε δει στην Ολλανδία κάτι διαφορετικό φέτος. Από την αρχή η ομάδα έβγαζε μια υγεία. Αυτή τη στιγμή η υγεία που έχουμε στα αποδυτήρια βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Το περίμενα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση τώρα, στην κορυφή της βαθμολογίας και με πρόκριση στην Ευρώπη».

Όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η άμεση προσαρμογή των νέων παικτών. «Τα παιδιά που ήρθαν μπήκαν κατευθείαν. Δεν χρειάστηκε κανείς χρόνο για να προσαρμοστεί. Γνώριζαν όλοι πού ήρθαν και ότι υπάρχει πίεση. Γι’ αυτό άρχισαν να έρχονται τα αποτελέσματα με αυτόν τον τρόπο».

Τέλος, μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού και την εμπιστοσύνη που του έδειξε πριν από τον τραυματισμό.

«Με την έλευση του νέου προπονητή ένιωθα έναν άνθρωπο δίπλα μου να με πιστεύει. Θα είχα μια πολύ καλή αρχή αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός μου. Κατάλαβε γρήγορα τα χαρακτηριστικά μου και μου είπε ότι μπορώ να πάω μπροστά με αυτά», ανέφερε, αναφερόμενος κυρίως στην ταχύτητα και την ικανότητά του στο γκολ.
Live ο Παύλος Παντελίδης μιλάει για όλους και για όλα - «The Football Show» by Stoiximan
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