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Wood για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη στα 65 ευρώ – Αύξησε την τιμή στόχο κατά 45%
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Metlen Energy & Metals Wood & Company

Wood για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη στα 65 ευρώ – Αύξησε την τιμή στόχο κατά 45%

Σύσταση buy για τη μετοχή - Η στρατηγική «Big Three» διευρύνει σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης - Η METKA αναδεικνύεται σε τρίτο πυλώνα κερδοφορίας

Wood για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη στα 65 ευρώ – Αύξησε την τιμή στόχο κατά 45%
Σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης της Metlen προχώρησε η Wood, διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά) και αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής κατά περίπου 45%, στα 65 ευρώ.

Ο αναλυτής της Wood επιβεβαιώνει παράλληλα τον μεσοπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η εταιρεία, εκτιμώντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η στρατηγική «Big Three», η οποία, σύμφωνα με τη Wood, διευρύνει το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Metlen πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της ενέργειας και των μετάλλων.

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