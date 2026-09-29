Wood για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη στα 65 ευρώ – Αύξησε την τιμή στόχο κατά 45%
Wood για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη στα 65 ευρώ – Αύξησε την τιμή στόχο κατά 45%
Σύσταση buy για τη μετοχή - Η στρατηγική «Big Three» διευρύνει σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης - Η METKA αναδεικνύεται σε τρίτο πυλώνα κερδοφορίας
Σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης της Metlen προχώρησε η Wood, διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά) και αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής κατά περίπου 45%, στα 65 ευρώ.
Ο αναλυτής της Wood επιβεβαιώνει παράλληλα τον μεσοπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η εταιρεία, εκτιμώντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας.
Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η στρατηγική «Big Three», η οποία, σύμφωνα με τη Wood, διευρύνει το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Metlen πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της ενέργειας και των μετάλλων.
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Ο αναλυτής της Wood επιβεβαιώνει παράλληλα τον μεσοπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η εταιρεία, εκτιμώντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας.
Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η στρατηγική «Big Three», η οποία, σύμφωνα με τη Wood, διευρύνει το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Metlen πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της ενέργειας και των μετάλλων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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