Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Ουκρανία - Ρωσία: 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα στις δύο χώρες
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ και μία εγκατάσταση «ανεφοδιασμού των δυνάμεων κατοχής» στη γειτονική περιφέρεια Ροστόφ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Fourteen people were injured in Russian attacks last night alone. There were numerous strikes on residential homes in Kyiv, Zaporizhzhia, and the Odesa, Sumy, and Kharkiv regions. Sadly, two people were killed in Zaporizhzhia. My condolences to their families and loved ones.… pic.twitter.com/mmD8quCfco— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2026
Οι αρχές του Σούμι ανακοίνωσαν από την πλευρά τους πως άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτήν την πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα, κοντά στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής μέρα μεσημέρι, η οποία προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, μεταξύ τους ένα κοριτσάκι ηλικίας ενάμιση έτους.
Στο Κίεβο, μια επίθεση με drone εναντίον μιας πολυκατοικίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, την επομένη πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα με επτά νεκρούς.
Στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε μια επίθεση ουκρανικού ντρόουν εναντίον μιας επιχείρησης, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλα ουκρανικά πλήγματα στο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, έγινε σήμερα γνωστό από τον τοπικό υπεύθυνο που έχει ορίσει η Μόσχα Εβγκένι Μπαλίτσκι.
Waves of Terror in the Capital: Casualties Surge to 7 Dead and 59 Wounded Following Repeated Daytime Strikes— EuroPost Agency (@EuroPostAgency) September 26, 2026
Amid relentless bombardment targeting commercial infrastructure and urban neighborhoods across Kyiv, a precision drone strike on a Solomianskyi district office hub… pic.twitter.com/59J5rkMjPt
Η «πτώση συντριμμιών ουκρανικών drones» είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που προσέθεσαν πως αυτή η επίθεση προκάλεσε μια πυρκαγιά σε μια «επιχείρηση», η οποία κατασβήστηκε.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ και μία εγκατάσταση «ανεφοδιασμού των δυνάμεων κατοχής» στη γειτονική περιφέρεια Ροστόφ.
Στο Κίεβο, η Αναστασία Γκριγκόροβιτς, που διαμένει σε ένα κτίριο το οποίο επλήγη από τις σημερινές επιθέσεις, είπε πως ξύπνησε νωρίς το πρωί «διότι τα τζάμια ενός παραθύρου έπεσαν πάνω μας».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr