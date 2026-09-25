Φλωρίδης: Ο Τσίπρας έχει άγνοια των διεθνών κανόνων, είναι επικίνδυνος για τη χώρα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για τις θέσεις του σχετικά με τα μνημόνια και τις αγορές, ενώ τον χαρακτήρισε «μονίμως διχαστικό»