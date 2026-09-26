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Διακοπή ρεύματος σε όλη την κάτω Ηλιούπολη λόγω βλάβης
Διακοπή ρεύματος σε όλη την κάτω Ηλιούπολη λόγω βλάβης
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ η αποκατάσταση αναμένεται εντός των επόμενων δύο ωρών
Διακοπή ρεύματος καταγράφεται σε όλη την κάτω Ηλιούπολη λόγω βλάβης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ η αποκατάσταση αναμένεται να συμβεί εντός των επόμενων δύο ωρών.
Για τουλάχιστον 4 ώρες είχε διακοπή σήμερα με την ίδια αιτιολογία και η Άνω Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ η αποκατάσταση αναμένεται να συμβεί εντός των επόμενων δύο ωρών.
Για τουλάχιστον 4 ώρες είχε διακοπή σήμερα με την ίδια αιτιολογία και η Άνω Ηλιούπολη.
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