Η Δανάη Μπάρκα ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της στο ληξιαρχείο: «Πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας» είπε

Στη συνέχεια, εξήγησε στους ακολούθους της:

«

».

Το ζευγάρι, μάλιστα, πήρε μαζί του στο ΚΕΠ και δίπλες για κέρασμα. Ο Φάνης Μπότσης σχολίασε με χιούμορ την καθυστέρηση, αποδίδοντάς την στο γεγονός ότι δεν είχαν βρει μέχρι τότε δίπλες.

Αφού ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, η Δανάη Μπάρκα δήλωσε με ενθουσιασμό ότι η εκκρεμότητα είχε πλέον διευθετηθεί:

«

» είπε.