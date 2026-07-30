Τουλάχιστον 17 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια - Έξι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν ζωτικές ενδείξεις, πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση





Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του νομού Κουμαμότο ανακοίνωσε ότι, πέρα από τους 17 επιβεβαιωμένους νεκρούς, άλλοι έξι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν ζωτικές ενδείξεις, ενώ πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.







Αγωνία στο εμπορικό κέντρο και στο εργοστάσιο Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια του εμπορικού κέντρου Aeon, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.



Στο συγκρότημα εργάζονταν περίπου 2.700 άνθρωποι. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Άκιο Γιοσίντα, δήλωσε ότι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας άνθρωπος απεγκλωβίστηκε από τουαλέτα, ενώ ένας ακόμη βρέθηκε σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.











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Εκτεταμένες ζημιές και διακοπές στις μεταφορές Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές της περιοχής. Τμήματα των ιστορικών τειχών του κάστρου του Κουμαμότο κατέρρευσαν, όπως είχε συμβεί και στον καταστροφικό σεισμό του 2016.



Κατέρρευσε επίσης πεζογέφυρα στην περιοχή, ενώ περισσότερα από 36.700 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.



Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Κιούσου έχει ανασταλεί, με αποτέλεσμα επιβάτες των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen να περάσουν τη νύχτα μέσα στους συρμούς, καθώς οι ζημιές στις γραμμές δεν επέτρεπαν την ασφαλή μετακίνησή τους.



Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη τον νομό Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία . Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους , ενώ τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου και εργοστασίου χαρτιού.Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του νομού Κουμαμότο ανακοίνωσε ότι, πέρα από τους 17 επιβεβαιωμένους νεκρούς, άλλοι έξι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν ζωτικές ενδείξεις, ενώ πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.Στην Ιαπωνία, ο όρος «καρδιοαναπνευστική ανακοπή» χρησιμοποιείται συχνά από τις Αρχές πριν από την επίσημη επιβεβαίωση ενός θανάτου.Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια του εμπορικού κέντρου Aeon, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.Στο συγκρότημα εργάζονταν περίπου 2.700 άνθρωποι. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Άκιο Γιοσίντα, δήλωσε ότι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας άνθρωπος απεγκλωβίστηκε από τουαλέτα, ενώ ένας ακόμη βρέθηκε σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τον σεισμό σημειώθηκε έκρηξη και αναπτύχθηκε καπνός στο κτίριο, ενώ κατέρρευσε τμήμα του δεύτερου ορόφου. Η διοίκηση του εμπορικού κέντρου ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε αφού είχαν ήδη απομακρυνθεί πελάτες και εργαζόμενοι.Παράλληλα, στο εργοστάσιο Yatsushiro της Nippon Paper κατέρρευσε καμινάδα. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις, ενώ εννέα ακόμη αγνοούνται.Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές της περιοχής. Τμήματα των ιστορικών τειχών του κάστρου του Κουμαμότο κατέρρευσαν, όπως είχε συμβεί και στον καταστροφικό σεισμό του 2016.Κατέρρευσε επίσης πεζογέφυρα στην περιοχή, ενώ περισσότερα από 36.700 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Κιούσου έχει ανασταλεί, με αποτέλεσμα επιβάτες των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen να περάσουν τη νύχτα μέσα στους συρμούς, καθώς οι ζημιές στις γραμμές δεν επέτρεπαν την ασφαλή μετακίνησή τους.

Πάνω από 100 μετασεισμοί Μετά τον κύριο σεισμό, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει καταγράψει περισσότερους από 100 μετασεισμούς, μεγέθους από 1 έως 4 βαθμών.



Οι αρχές προειδοποιούν ότι τις επόμενες ημέρες, και ιδιαίτερα μέσα στο επόμενο διήμερο ή τριήμερο, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν νέες ισχυρές σεισμικές δονήσεις.



Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε αμέσως μετά τον σεισμό ήρθη περίπου δύο ώρες αργότερα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι είχαν ήδη μεταφερθεί σε καταφύγια.