Νουντλς λαχανικών με γαρίδες
Νουντλς λαχανικών με γαρίδες
Tα νουντλς που φτιάχνονται από ολόφρεσκα, ωμά λαχανικά είναι ίσως η πιο έξυπνη επιλογή.
Ειδικά, όταν θέλουμε μια «σπαγγετάδα» αλλά χωρίς τους αμέτρητους υδατάνθρακες και το βαρύ στομάχι που κουβαλούν μαζί τους.
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