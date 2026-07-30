Νουντλς λαχανικών με γαρίδες

Tα νουντλς που φτιάχνονται από ολόφρεσκα, ωμά λαχανικά είναι ίσως η πιο έξυπνη επιλογή.

Ειδικά, όταν θέλουμε μια «σπαγγετάδα» αλλά χωρίς τους αμέτρητους υδατάνθρακες και το βαρύ στομάχι που κουβαλούν μαζί τους.



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30.07.2026, 05:00