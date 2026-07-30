Επίθεση σε αστυνομικό φυλάκιο με 15 νεκρούς στο Πακιστάν
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Επίθεση σε αστυνομικό φυλάκιο με 15 νεκρούς στο Πακιστάν

Επτά αστυνομικοί και οκτώ ένοπλοι σκοτώθηκαν - Άλλοι 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Επίθεση σε αστυνομικό φυλάκιο με 15 νεκρούς στο Πακιστάν
Τουλάχιστον επτά αστυνομικοί και οκτώ «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ σε επίθεση εναντίον σημείου ελέγχου στο βόρειο Πακιστάν, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η επίθεση διαπράχτηκε στην περιοχή Χανγκού, στη βορειοδυτική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, μετέδωσε το Geo News, επικαλούμενο αξιωματικό της αστυνομίας στην περιοχή, τον Ταρίκ Χαμπίμπ.



Άλλοι 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Χαμπίμπ, τονίζοντας πως διεξάγεται εκκαθαριστική επιχείρηση στην περιοχή όπου εκτυλίχτηκαν τα γεγονότα.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.



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Την Παρασκευή, άγνωστοι οδήγησαν αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά και κατόπιν άνοιξαν πυρ εναντίον άλλου σημείου ελέγχου στη Χάιμπερ Παχτούνχβα, στην περιοχή Τανκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκαπέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιωτικοί και αστυνομικοί, ενώ 12 δράστες επίσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επαρχία σαρώνεται από νέο κύμα βίας, αποδιδόμενο από τις αρχές κυρίως στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Το Πακιστάν συνδέει την αναζωπύρωση των επιθέσεων στην επαρχία αυτή, όπως και στην Μπαλουτσιστάν (νότια), που γειτονεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν, με δραστηριότητες εξτρεμιστών που έχουν ορμητήριο την αφγανική επικράτεια.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις.

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