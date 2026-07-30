Συναγερμός στο Κίεβο: Ισχυρές εκρήξεις μετά από προειδοποίηση για ρωσική πυραυλική επίθεση
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Συναγερμός στο Κίεβο: Ισχυρές εκρήξεις μετά από προειδοποίηση για ρωσική πυραυλική επίθεση

Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για πιθανή μαζική επιδρομή και ζήτησε εκ νέου ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας

Συναγερμός στο Κίεβο: Ισχυρές εκρήξεις μετά από προειδοποίηση για ρωσική πυραυλική επίθεση
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Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης συναγερμό ενόψει πυραυλικών πληγμάτων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο, όπου μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαιτίας της απειλής βαλλιστικών (πυραύλων). Πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο καταφύγιο και μείνετε εκεί ωσότου περάσει ο κίνδυνος», ανέφερε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η επίθεση ακολουθεί την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Αλλά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, κυρίως πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.
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