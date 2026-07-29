Σε εξέλιξη η τριμερής Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν για το Κυπριακό
Από την έκβαση της συνάντησης θα κριθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ – Στις 11:45 αναμένονται οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα
Μανώλης Καλατζής
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην νεκρή ζώνη του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας.
Η συνάντηση θεωρείται η σημαντικότερη από την επανέναρξη της κινητικότητας στο Κυπριακό, καθώς από το αποτέλεσμά της θα κριθεί αν θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και, κυρίως, αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Πρώτος έφθασε στον χώρο των συνομιλιών, γύρω στις 9:30, ο Αντόνιο Γκουτέρες, συνοδευόμενος από την προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.
Ακολούθησε η άφιξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και στη συνέχεια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Μαζί τους βρίσκονται οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, Μεχμέτ Ντανά και Μενέλαος Μενελάου, ενώ στη συνάντηση συμμετέχει επίσης σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκε προσωπικά ο Αντόνιο Γκουτέρες, πριν εισέλθουν στην αίθουσα των συνομιλιών.
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Οι προσδοκίες
Η σημερινή τριμερής αποτελεί την κορύφωση της διήμερης παρουσίας του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, μετά τις χωριστές επαφές που είχε με τις δύο πλευρές και το χθεσινό δείπνο εργασίας.
Στόχος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είναι να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει επαρκές κοινό έδαφος ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία με συγκεκριμένα βήματα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει συμφωνία που θα οδηγήσει σε επανέναρξη των συνομιλιών στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να θέτει ως προτεραιότητα την προώθηση Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα τις γνωστές θέσεις της για κυριαρχική ισότητα.
Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στις δηλώσεις που αναμένεται να κάνει ο Αντόνιο Γκουτέρες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, περίπου στις 11:45, καθώς από αυτές θα διαφανεί αν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος ή αν η διαδικασία θα περιοριστεί σε μια ακόμη προσπάθεια διατήρησης του διαλόγου.