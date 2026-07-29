Σε εξέλιξη η τριμερής Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν για το Κυπριακό

Από την έκβαση της συνάντησης θα κριθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ – Στις 11:45 αναμένονται οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα