«Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια του δράστη» επιμένει για το έγκλημα στη Σύρο η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας
«Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια του δράστη» επιμένει για το έγκλημα στη Σύρο η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας
«Ο θάνατος προκλήθηκε από την πισώπλατη μαχαιριά στον πνεύμονα και αυτό μας δίνει στοιχεία που δεν αμφισβητούνται» σημείωσε η Μαρία Καζαντζάκη
Στην εκδοχή της «ξεκάθαρης επιθετικής ενέργειας» του 41χρονου για την δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, επέμεινε η δικηγόρος της οικογένειάς της μια ημέρα μετά την απόφαση ο δράστης να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την απολογία του.
Μιλώντας στο ΟΡΕΝ η Μαρία Καζαντζάκη σημείωσε ότι βάσει της ιατροδικαστικής έκθεσης «ο θάνατος προκλήθηκε από τη σωματική βλάβη, την πισώπλατη μαχαιριά στον πνεύμονα και αυτό μας δίνει στοιχεία που δεν αμφισβητούνται».
Επικαλούμενη, επίσης, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει τι συνέβη έξω από το σπίτι αφού η 41χρονη μπήκε σε αυτό κρατώντας ένα μαχαίρι, η δικηγόρος της οικογένειάς της ισχυρίστηκε πως «όταν η θανούσα βγήκε από το σπίτι μετά τα 7 δευτερόλεπτα (σ.σ. τόσα έμεινε μέσα στο σπίτι χωρίς να καταγραφούν όσα συνέβησαν στο διάστημα αυτό), είχε απόλυτη ευλυγισία, έκανε απότομες κινήσεις, σήκωσε το σακίδιο, κατέβηκε τα σκαλοπάτια γεγονός που δείχνει ότι δεν ήταν τραυματισμένη».
«Στο ίδιο υλικό φαίνεται ότι ο δράστης όταν βγήκε από το σπίτι και την καταδίωξε, στο δεξί του χέρι κρατούσε μαχαίρι. Το γεγονός ότι τραυματίστηκε εκτός της οικίας είναι ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια» πρόσθεσε η κυρία Καζαντζάκη.
Απαντώντας στο σενάριο περί ληστείας, η ίδια είπε «δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να πηγαίνει για ληστεία με τόσο ευδιάκριτο παντελόνι και δεν χτυπάει κουδούνια».
Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ της προφυλάκισης του 41χρονου τάχθηκε η ανακρίτρια ενώ αντίθετα η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών θα επιλύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει, το πιθανότερο εντός της εβδομάδος.
Όσον αφορά την 30χρονη οι πληροφορίες αναφέρουν πώς είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Η αποχώρηση των δύο κατηγορουμένων μετά τις απολογίες τους
Μιλώντας στο ΟΡΕΝ η Μαρία Καζαντζάκη σημείωσε ότι βάσει της ιατροδικαστικής έκθεσης «ο θάνατος προκλήθηκε από τη σωματική βλάβη, την πισώπλατη μαχαιριά στον πνεύμονα και αυτό μας δίνει στοιχεία που δεν αμφισβητούνται».
Επικαλούμενη, επίσης, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει τι συνέβη έξω από το σπίτι αφού η 41χρονη μπήκε σε αυτό κρατώντας ένα μαχαίρι, η δικηγόρος της οικογένειάς της ισχυρίστηκε πως «όταν η θανούσα βγήκε από το σπίτι μετά τα 7 δευτερόλεπτα (σ.σ. τόσα έμεινε μέσα στο σπίτι χωρίς να καταγραφούν όσα συνέβησαν στο διάστημα αυτό), είχε απόλυτη ευλυγισία, έκανε απότομες κινήσεις, σήκωσε το σακίδιο, κατέβηκε τα σκαλοπάτια γεγονός που δείχνει ότι δεν ήταν τραυματισμένη».
«Στο ίδιο υλικό φαίνεται ότι ο δράστης όταν βγήκε από το σπίτι και την καταδίωξε, στο δεξί του χέρι κρατούσε μαχαίρι. Το γεγονός ότι τραυματίστηκε εκτός της οικίας είναι ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια» πρόσθεσε η κυρία Καζαντζάκη.
Απαντώντας στο σενάριο περί ληστείας, η ίδια είπε «δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να πηγαίνει για ληστεία με τόσο ευδιάκριτο παντελόνι και δεν χτυπάει κουδούνια».
Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ της προφυλάκισης του 41χρονου τάχθηκε η ανακρίτρια ενώ αντίθετα η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών θα επιλύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει, το πιθανότερο εντός της εβδομάδος.
Όσον αφορά την 30χρονη οι πληροφορίες αναφέρουν πώς είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Η αποχώρηση των δύο κατηγορουμένων μετά τις απολογίες τους
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η ανακρίτρια χθες, Τρίτη, ζήτησε νέα αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος ενώ παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης των κινητών τηλεφώνων των τριών εμπλεκομένων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.
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