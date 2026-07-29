Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Οινόη Σύλληψη Όπλα

Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Στο σημείο εντοπίστηκαν 9 σκύλοι, 4 κουτάβια και άλογο

Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη, το πρωί της Δευτέρας (27/7) στην περιοχή της Οινόης, 56χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με οικία στην περιοχή της Οινόης, όπου λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς, στο πλαίσιο της οποίας σε προαύλιο χώρο εντοπίστηκαν 9 σκύλοι, 4 κουτάβια και άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων και η παράδοσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.

Επιπλέον, εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 32 όπλα (πιστόλια, καραμπίνες, αεροβόλα),
- 5 σπαθιά,
- 18 μαχαίρια,
- 3 σουγιάδες,
Κλείσιμο
- 2 τσεκούρια,
- μπαλτάς,
- 3 γεμιστήρες,
- 7 διόπτρες,
- 2 λέιζερ,
- 7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων και
- 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου.

Δείτε φωτογραφίες:

Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

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