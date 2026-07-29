Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Οινόη: Είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Συνελήφθη, το πρωί της Δευτέρας (27/7) στην περιοχή της Οινόης, 56χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με οικία στην περιοχή της Οινόης, όπου λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς, στο πλαίσιο της οποίας σε προαύλιο χώρο εντοπίστηκαν 9 σκύλοι, 4 κουτάβια και άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας.
Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων και η παράδοσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.
Επιπλέον, εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: