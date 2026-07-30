Γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ με τις καθυστερήσεις για τα ψηφοδέλτια και την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, θέλουν σαφές αφήγημα από τον Ανδρουλάκη
Γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ με τις καθυστερήσεις για τα ψηφοδέλτια και την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, θέλουν σαφές αφήγημα από τον Ανδρουλάκη
Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο και η «σκιώδης κυβέρνηση» με το βλέμμα στα γκάλοπ του Σεπτεμβρίου
Με το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και στην αναζήτηση της ικανής φόρμουλας, για ένα ισχυρό μπρα ντε φερ με το κόμμα Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, κινείται το ΠΑΣΟΚ στο άκρως απαιτητικό προεκλογικό φόντο.
Η προετοιμασία της ΔΕΘ είναι ο «τίτλος» της σημερινής συνεδρίασης, ωστόσο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και της «σκιώδους κυβέρνησης» αναμένουν και διεκδικούν ευρύτερες αποφάσεις για την στρατηγική χάραξη και τον σχεδιασμό προς τις εκλογές. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την τρίτη θέση στα γκάλοπ και ανησυχούν για τις «αντοχές» της συσπείρωσης μπροστά στα διλήμματα που θα επιχειρήσουν να αναδείξουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι την ώρα της κάλπης.
Στις συνεδριάσεις πάλι, η ροή της συζήτησης δεν είναι πάντα αναμενόμενη, καθώς ουκ ολίγες φορές καταγράφονται έντονες διαφωνίες έως και «αναταράξεις». Αυτό που θέλουν πάντως να καταγραφεί από τη σημερινή συνεδρίαση υπό το Νίκο Ανδρουλάκη είναι η απόφαση για τη συγκρότηση ενός σαφούς «αφηγήματος» που θα αναδύει «κυβερνησιμότητα» και θα παραπέμπει με μια πιο ελκυστική περιγραφή στην προγραμματική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ.
Κανείς δεν θέλει να χρεωθεί κινήσεις εσωστρέφειας σε αυτή τη φάση και έτσι κορυφαία στελέχη αποφεύγουν τις «εντάσεις» ακόμη και αν διαφωνούν με βασικές επιλογές της ηγεσίας, όπως είναι η καθυστέρηση όσον αφορά στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, ώστε οι υποψήφιοι βουλευτές να μπουν και επισήμως στην προεκλογική μάχη.
Υπάρχει προβληματισμός για την οργάνωση της φετινής εκδήλωσης της 3ης του Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης και όχι στην Αθήνα, αλλά μάλλον δεν πρόκειται να τεθεί το ζήτημα με ηχηρό τρόπο από στελέχη που πιστεύουν ότι πρέπει πρωτίστως να επιταχυνθούν οι κινήσεις στην Αττική για να «ανατραπεί» η συνθήκη των μονοψήφιων ποσοστών στις δημοσκοπήσεις.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του θα ζητήσει τη συμμετοχή όλων στις καθημερινές μάχες και θα επαναλάβει ότι βασικός αντίπαλος είναι η ΝΔ και στόχος η πολιτική αλλαγή. Ο ίδιος, όπως και άλλα στελέχη, επιδιώκουν την ενίσχυση των επιθέσεων και προς την ΕΛΑΣ, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάθε λόγο να αναδείξει στην πορεία συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα αποδομήσουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
Σε κάθε περίπτωση ο στόχος της διεύρυνσης περνά μέσα από αμφιταλαντεύσεις και ερωτήματα ως προς την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ στελεχών και βουλευτών από όμορους χώρους. Όλοι λένε «ναι» στη διεύρυνση αλλά ταυτόχρονα «μετρούν» και τις πιθανές αντιδράσεις στο εσωτερικό από την ένταξη στα ψηφοδέλτια κυρίως νυν βουλευτών, που κατά το παρελθόν «πολέμησαν» τη ρητορική του ΠΑΣΟΚ και «αμφισβήτησαν» με τις διαφορετικές επιλογές την ιστορική διαδρομή του.
Στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από το κόμμα Κασσελάκη είναι προ των πυλών του ΠΑΣΟΚ πάντως, ενώ μετά από την ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του Μιχάλη Χουρδάκη, αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις για τη συμπόρευση (ή όχι) με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές, όπως με τη Νίνα Κασιμάτη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τη Θεοδώρα Τζάκρη.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται εν τω μεταξύ οι τοποθετήσεις στη σημερινή συνεδρίαση κορυφαίων στελεχών, όπως είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης αλλά και οι «προεδρικοί» που έχουν ενδεχομένως καλύτερη «εικόνα» σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Νίκου Ανδρουλάκη.
Η προετοιμασία της ΔΕΘ είναι ο «τίτλος» της σημερινής συνεδρίασης, ωστόσο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και της «σκιώδους κυβέρνησης» αναμένουν και διεκδικούν ευρύτερες αποφάσεις για την στρατηγική χάραξη και τον σχεδιασμό προς τις εκλογές. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την τρίτη θέση στα γκάλοπ και ανησυχούν για τις «αντοχές» της συσπείρωσης μπροστά στα διλήμματα που θα επιχειρήσουν να αναδείξουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι την ώρα της κάλπης.
Στις συνεδριάσεις πάλι, η ροή της συζήτησης δεν είναι πάντα αναμενόμενη, καθώς ουκ ολίγες φορές καταγράφονται έντονες διαφωνίες έως και «αναταράξεις». Αυτό που θέλουν πάντως να καταγραφεί από τη σημερινή συνεδρίαση υπό το Νίκο Ανδρουλάκη είναι η απόφαση για τη συγκρότηση ενός σαφούς «αφηγήματος» που θα αναδύει «κυβερνησιμότητα» και θα παραπέμπει με μια πιο ελκυστική περιγραφή στην προγραμματική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ.
Κανείς δεν θέλει να χρεωθεί κινήσεις εσωστρέφειας σε αυτή τη φάση και έτσι κορυφαία στελέχη αποφεύγουν τις «εντάσεις» ακόμη και αν διαφωνούν με βασικές επιλογές της ηγεσίας, όπως είναι η καθυστέρηση όσον αφορά στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, ώστε οι υποψήφιοι βουλευτές να μπουν και επισήμως στην προεκλογική μάχη.
Υπάρχει προβληματισμός για την οργάνωση της φετινής εκδήλωσης της 3ης του Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης και όχι στην Αθήνα, αλλά μάλλον δεν πρόκειται να τεθεί το ζήτημα με ηχηρό τρόπο από στελέχη που πιστεύουν ότι πρέπει πρωτίστως να επιταχυνθούν οι κινήσεις στην Αττική για να «ανατραπεί» η συνθήκη των μονοψήφιων ποσοστών στις δημοσκοπήσεις.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του θα ζητήσει τη συμμετοχή όλων στις καθημερινές μάχες και θα επαναλάβει ότι βασικός αντίπαλος είναι η ΝΔ και στόχος η πολιτική αλλαγή. Ο ίδιος, όπως και άλλα στελέχη, επιδιώκουν την ενίσχυση των επιθέσεων και προς την ΕΛΑΣ, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάθε λόγο να αναδείξει στην πορεία συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα αποδομήσουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
Σε κάθε περίπτωση ο στόχος της διεύρυνσης περνά μέσα από αμφιταλαντεύσεις και ερωτήματα ως προς την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ στελεχών και βουλευτών από όμορους χώρους. Όλοι λένε «ναι» στη διεύρυνση αλλά ταυτόχρονα «μετρούν» και τις πιθανές αντιδράσεις στο εσωτερικό από την ένταξη στα ψηφοδέλτια κυρίως νυν βουλευτών, που κατά το παρελθόν «πολέμησαν» τη ρητορική του ΠΑΣΟΚ και «αμφισβήτησαν» με τις διαφορετικές επιλογές την ιστορική διαδρομή του.
Στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από το κόμμα Κασσελάκη είναι προ των πυλών του ΠΑΣΟΚ πάντως, ενώ μετά από την ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του Μιχάλη Χουρδάκη, αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις για τη συμπόρευση (ή όχι) με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές, όπως με τη Νίνα Κασιμάτη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τη Θεοδώρα Τζάκρη.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται εν τω μεταξύ οι τοποθετήσεις στη σημερινή συνεδρίαση κορυφαίων στελεχών, όπως είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης αλλά και οι «προεδρικοί» που έχουν ενδεχομένως καλύτερη «εικόνα» σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα